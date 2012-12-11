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В Австралии судья практически простила торговца наркотиками за его "деловую хватку"

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В Австралии судья практически простила торговца наркотиками за его "деловую хватку"


Австралийская газета "The Courier Mail" описала на своих страницах удивительный случай судебного снисхождения к обвиняемому - судью очень "зацепили деловые качества" некоего Броди Гэри Саттерли и она фактически простила его.

Сообщается, что буквально на днях судья Верховного суда австралийского города Брисбена огласила свой приговор для Броди и приговорила 20-летнего молодого парня к 3 годам наказания условно. Броди торговал наркотиками (метамфетамином) на своём районе, но делал он это дела так умело и с профессиональным подходом, что это сильно впечатлило судью. Госпожа Энн Лайонс, которая и работает в этом суде главным судьёй была поражена его подходом к делу.

Судья особо отметила, что Броди всегда передавал своим клиентам полноценный ценник на представленную продукцию. Далее он разработал и внедрил систему скидок, что конечно, только постёгивало покупателей к приобретению товара еще сильнее. Ну а если товар попадался вдруг некачественный и покупатель был недоволен им, то Броди без всяких заморочек платил таким людям полноценное возмещение. Кроме всего прочего, Броди мог давать свой товар в долг, но потом тщательно собирал свои проценты у таких должников.

А еще он просил многих своих клиентов давать положительные отзывы о своих продуктах по "сарафанному радио". Конечно, не забывал он и про рекламу, но обратно, чтобы она передавалась из уст в уста. Также в его арсенале любой желающий и практически в любое время суток мог найти все аксессуары для правильного употребления метамфетаминов. Ну а еще вместе со своими коллегами по этому незаконному бизнесу, он постоянно обсуждал бизнес-стратегию дела.

Этому можно поразиться, но в после читки приговора она даже похвалила обвиняемого и сказала: "Вы выбрали не самое хорошее занятие, но выработанная вами бизнес-модель выше всяких похвал!" Ну кроме всего прочего, она порекомендовала Броди применить полученные навыки и опыт в настоящем и конечно законном бизнесе, чтобы в дальнейшем снова не преступать порог суда.

Сам же Броди был задержан полицией летом прошлого года, когда его обнаружили пьяным в его авто и при обыске полицейские нашли при нем наркотики. Как пишет австралийское издание, Броди вырос в семье родителей алкоголиков и наркоманов и его мать практически никогда не занималась воспитанием сына. И по информации Центра исследований алкогольных и наркотических веществ Австралии сейчас в этой стране насчитывается почти 250 тыс. жителей употребляющих наркотики .

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5901f239ab680
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