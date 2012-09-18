Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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UTBS.ws - онлайн-обменник: Bitcoin, BTC-e, Ethereum, ЯндексДеньги, Приват24, Наличные

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Сайты, которые предоставляют сервис обмена электронной валюты.
Внимание!!! Наличие сайта, выполняющего обмен валют, обязательно!
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Обмен валют, доставка наличных
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#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 19
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
UTBS.ws - онлайн-обменник: Bitcoin, BTC-e, Ethereum, ЯндексДеньги, Приват24, Наличные
Доброго времени суток, уважаемые пользователи!
Вас приветствует компания UTBS - быстрый и надежный сервис онлайн-обмена криптовалюты и наличных денег. У нас вы можете выгодно и безопасно, а, главное, в кратчайшие сроки обменять, купить или продать ваши электронные и наличные деньги.

На онлайн-рынке мы работаем с 2002 года, за это время нами было накоплено достаточно опыта, чтобы предложить нашим клиентам сервис самого высокого уровня, а также гарантировать 100% защиту данных и полную анонимность при осуществлении транзакций.

На сегодняшний день мы предоставляем следующие услуги:

- покупаем и продаем биткоины и другие криптовалюты по выгодному курсу;
- реализуем денежные переводы в любую из стран-партнеров;
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Платежные системы и банки, с которыми мы работаем:

- Bitcoin
- Ethereum
- Litecoin
- BTC-E USD
- Приват24 ГРН
- Western Union USD
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- Сбербанк РУБ
- Другие банки РФ РУБ
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- Банк Украины ГРН
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Преимущества сервиса UTBS:

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