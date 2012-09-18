UTBS.ws - онлайн-обменник: Bitcoin, BTC-e, Ethereum, ЯндексДеньги, Приват24, Наличные

Доброго времени суток, уважаемые пользователи!
Вас приветствует компания UTBS - быстрый и надежный сервис онлайн-обмена криптовалюты и наличных денег.
У нас вы можете выгодно и безопасно, а, главное, в кратчайшие сроки обменять, купить или продать ваши электронные и наличные деньги.
На онлайн-рынке мы работаем с 2002 года, за это время нами было накоплено достаточно опыта, чтобы предложить нашим клиентам сервис самого высокого уровня, а также гарантировать 100% защиту данных и полную анонимность при осуществлении транзакций.
На сегодняшний день мы предоставляем следующие услуги:
- покупаем и продаем биткоины и другие криптовалюты по выгодному курсу;
- реализуем денежные переводы в любую из стран-партнеров;
- проводим платежи от $5000 и выше;
- осуществляем кредитование под залог биткоинов
Платежные системы и банки, с которыми мы работаем:
- Bitcoin
- Ethereum
- Litecoin
- BTC-E USD
- Приват24 ГРН
- Western Union USD
- US Banks cash deposit
- Сбербанк РУБ
- Другие банки РФ РУБ
- Банк Аваль ГРН
- Банк Украины ГРН
- Яндекс Деньги РУБ
- Наличные ГРН/USD/EUR (Украина и мир)
Преимущества сервиса UTBS:
- наша система полностью автоматизирована и осуществляет перевод 24/7;
- деньги поступают вам на счет мгновенно
- мы гарантируем максимальную анонимность;
- наш оператор на связи 24/7!
- у нас минимальные комиссии
- большой валютный резерв
- мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту
Заходите к нам на сайт https://utbs.ws
Мы ответим на все ваши вопросы, расскажем, покажем, поможем! У нас мгновенная поддержка и ВЫГОДНЫЕ КУРСЫ!
Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!