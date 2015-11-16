OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,603 Благодарностей: 818 УГ: 20 КП: 0.154 подарки

Стартап LYNK привлёк $4 млн в свой сервис помогающий людям связываться с экспертами

Линк ("



Соответственно средства поступили от финансовой группы Hong Leong, а кроме того от компании Hong Kong's Cyberport, строительной и инженерной компании Zhuhai Da Heng Qin (DHQ) и венчурного фонда CRE Venture Capital, который в основном сфокусирован на африканских рынках. Также в этом раунде финансирования приняла участие сингапурская компания Wavemaker Partners, которая в 2015 году в посевном раунде финансирования инвестировала в Lynk 1 млн долл. США, когда эта компания носила название The Straits Network.



Основатель и генеральный директор Lynk г-жа Пегги Чой (Peggy Choi) основала эту компанию в 2013 году для того чтобы решать проблемы, с которыми она сталкивалась в своей повседневной деловой жизни кипящей вокруг неё в Гонконге. Как во время учебы в университете, так и став впоследствии инвестором, а затем и аналитиком ряда крупных фирм в Азии и в США, она в какой-то период времени поняла, что имеет доступ к большим массивам экспертных знаний. И как она рассказывает: "Буквально на каждом шагу у меня были советы от наставников, которые постоянно помогали мне".



Тем временем, окружающие её люди, как те же родители, которые владели и управляли своей собственной картинной галереей, а также другие владельцы некрупных бизнесов с завидным постоянством обращались к ней за консультациями по бизнесу, которым она не владела. Но она знала других, кто этим занимался. "В какой-то момент этих рекомендаций у меня стало уже много", рассказывает она и поэтому-то в итоге и родился стартап Lynk.



В настоящее время стартап Lynk работает по модели SaaS (т.е. предоставляет заказчику своё программное обеспечение в качестве услуги) и где бизнес-клиенты оплачивают этой компании за свой доступ к пулу советников. И сейчас руководство Lynk утверждает, что у них в наличие уже более 35 000 экспертов в 70 странах мира и "количество отраслей, по которым они предоставляют рекомендации только увеличивается". В число их экспертов входят как руководители высшего звена, ученые так и просто инженеры, независимые консультанты и профильные советники.



Услуги данного стартапа могут быть доступны через подписку, а также через другие пакеты платежей. Клиенты просто задают на этой онлайн-платформе свой вопрос и платформа сама подбирает для них подходящего эксперта, который сможет предоставить им наилучшую консультацию. Соответственно, эксперт может участвовать в простой сессии вопросов и ответов, ну и вплоть до проектов, которые могут длиться по несколько месяцев кряду. И клиент может один раз на этой платформе отказаться от предложенного эксперта, если он его по каким-либо причинам не устроил.



Lynk выбирает своих консультантов через сеть внутренних рефералов и безусловно проверяет их предыдущий опыт и знания. Как говорит г-жа Пегги: "Конечно, чей-то бэкграунд важен для нас, но реальный опыт работы и то, что он на самом деле знает, просто жизненно необходимы для нас. Вот поэтому, у нас есть эксперты, которые предоставляют нам информацию и данные о себе, чтобы мы видели в нем именно эксперта, а не просто читали бы его резюме".



Г-жа Пегги также добавляет, что те кто у неё предоставляет свои консультации с помощью этой онлайн-платформы получают вознаграждение в соответствии с их уровнем рабочего стажа и затраченным временем на одну такую консультацию. "Но во многих случаях речь не идет только о деньгах", объясняет Пегги. Например, на данной онлайн-платформе работает много бывших руководителей высшего звена уже вышедших на пенсию, которых на самом деле не особо волнует дополнительный доход, однако, они хотят оставаться активными и делится своим опытом с нуждающимися в нём.



Растущая ответственность



Сообщается, что стартап Lynk направит полученное финансирование на еще большее своё присутствие на других рынках региона и для дальнейшего технологического развития своей онлайн-платформы. Кроме того, средства будут потрачена на найм большего числа сотрудников за рубежом и на данный момент у компании уже есть свои офисы в Гонконге, Сингапуре и Мумбаи. Госпожа Пегги утверждает, что штат её сотрудников между раундом посевного финансирования и сейчас уже просто удвоился.



А связи с китайской компанией DHQ также помогут Lynk выйти и на китайский рынок. В ближайшие несколько месяцев этот стартап планирует открыть свой первый офис в китайском Чжухае.



Эта компания работает как с корпоративными клиентами, включая также и стартапы, так и с крупными организациями, например с инвестиционными компаниями и международными консультантами. Пока что г-жа Пегги не раскрыла полностью детальную информацию о всех своих клиентах и чистой прибыли Lynk. И как она говорит, пока что они развивались в основном благодаря "сарафанному радио", но отныне этот вопрос возьмет в свои руки их отдел продаж.



Пегги считает, что представленный продукт является хорошей альтернативой таким вещам, как отчеты о маркетинговых исследованиях, которые стоят несколько тысяч долларов и содержат весьма конкретную информацию. Для сравнения, клиент Lynk может потратить несколько сотен долларов на личную консультацию, на которой можно ответить на все его заданные вопросы.



Модель имеет смысл, но может быть несколько дорогостоящей для компании, которая должна будет платить за консультации всех этих экспертов. И как объясняет г-н Вишал Харнал (Vishal Harnal), партнер венчурного фонда "500 Startups", такая модель бизнеса имеет ценность, но может быть подорвана людьми, которые дают предоставляют свои консультации напрямую созданным компаниями. Среди компаний подобных этой сейчас можно назвать индийскую TapChief и американскую Guild.



В свою очередь г-жа Пегги утверждает, что её компания сильно ориентирована на местную экономику. Она считает, что Lynk предлагает доступ к экспертам для людей и компаний, которые обычно не имеют такого доступного способа. "Вся концепция похожа на разделение на секторам экономики", говорит она.



Как и её нынешние инвесторы и она как бывший инвестор, г-жа Пегги верит, что она создает устойчивую компанию и причём на долгосрочную перспективу. "У нас есть 10-15-летнее представление о нашем бизнесе", так говорит она. И по её словам: "Lynk меньше всего думает о быстрых прибылях, а более всего думает о том, как наиболее эффективно расходовать полученные средства".



"Это всё об эффективном использовании капитала, а не о росте любой ценой", добавляет она.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5901d6349a7bc Линк (" Lynk ") - это онлайн-сервис расположенный в Гонконге, который соединяет корпоративных пользователей с экспертами в самых разных областях и сегодня он объявил, что закрыл свой очередной раунд финансирования на сумму в размере 4 млн долл. США.Соответственно средства поступили от финансовой группы Hong Leong, а кроме того от компании Hong Kong's Cyberport, строительной и инженерной компании Zhuhai Da Heng Qin (DHQ) и венчурного фонда CRE Venture Capital, который в основном сфокусирован на африканских рынках. Также в этом раунде финансирования приняла участие сингапурская компания Wavemaker Partners, которая в 2015 году в посевном раунде финансирования инвестировала в Lynk 1 млн долл. США, когда эта компания носила название The Straits Network.Основатель и генеральный директор Lynk г-жа Пегги Чой (Peggy Choi) основала эту компанию в 2013 году для того чтобы решать проблемы, с которыми она сталкивалась в своей повседневной деловой жизни кипящей вокруг неё в Гонконге. Как во время учебы в университете, так и став впоследствии инвестором, а затем и аналитиком ряда крупных фирм в Азии и в США, она в какой-то период времени поняла, что имеет доступ к большим массивам экспертных знаний. И как она рассказывает: "Буквально на каждом шагу у меня были советы от наставников, которые постоянно помогали мне".Тем временем, окружающие её люди, как те же родители, которые владели и управляли своей собственной картинной галереей, а также другие владельцы некрупных бизнесов с завидным постоянством обращались к ней за консультациями по бизнесу, которым она не владела. Но она знала других, кто этим занимался. "В какой-то момент этих рекомендаций у меня стало уже много", рассказывает она и поэтому-то в итоге и родился стартап Lynk.В настоящее время стартап Lynk работает по модели SaaS (т.е. предоставляет заказчику своё программное обеспечение в качестве услуги) и где бизнес-клиенты оплачивают этой компании за свой доступ к пулу советников. И сейчас руководство Lynk утверждает, что у них в наличие уже более 35 000 экспертов в 70 странах мира и "количество отраслей, по которым они предоставляют рекомендации только увеличивается". В число их экспертов входят как руководители высшего звена, ученые так и просто инженеры, независимые консультанты и профильные советники.Услуги данного стартапа могут быть доступны через подписку, а также через другие пакеты платежей. Клиенты просто задают на этой онлайн-платформе свой вопрос и платформа сама подбирает для них подходящего эксперта, который сможет предоставить им наилучшую консультацию. Соответственно, эксперт может участвовать в простой сессии вопросов и ответов, ну и вплоть до проектов, которые могут длиться по несколько месяцев кряду. И клиент может один раз на этой платформе отказаться от предложенного эксперта, если он его по каким-либо причинам не устроил.Lynk выбирает своих консультантов через сеть внутренних рефералов и безусловно проверяет их предыдущий опыт и знания. Как говорит г-жа Пегги: "Конечно, чей-то бэкграунд важен для нас, но реальный опыт работы и то, что он на самом деле знает, просто жизненно необходимы для нас. Вот поэтому, у нас есть эксперты, которые предоставляют нам информацию и данные о себе, чтобы мы видели в нем именно эксперта, а не просто читали бы его резюме".Г-жа Пегги также добавляет, что те кто у неё предоставляет свои консультации с помощью этой онлайн-платформы получают вознаграждение в соответствии с их уровнем рабочего стажа и затраченным временем на одну такую консультацию. "Но во многих случаях речь не идет только о деньгах", объясняет Пегги. Например, на данной онлайн-платформе работает много бывших руководителей высшего звена уже вышедших на пенсию, которых на самом деле не особо волнует дополнительный доход, однако, они хотят оставаться активными и делится своим опытом с нуждающимися в нём.Сообщается, что стартап Lynk направит полученное финансирование на еще большее своё присутствие на других рынках региона и для дальнейшего технологического развития своей онлайн-платформы. Кроме того, средства будут потрачена на найм большего числа сотрудников за рубежом и на данный момент у компании уже есть свои офисы в Гонконге, Сингапуре и Мумбаи. Госпожа Пегги утверждает, что штат её сотрудников между раундом посевного финансирования и сейчас уже просто удвоился.А связи с китайской компанией DHQ также помогут Lynk выйти и на китайский рынок. В ближайшие несколько месяцев этот стартап планирует открыть свой первый офис в китайском Чжухае.Эта компания работает как с корпоративными клиентами, включая также и стартапы, так и с крупными организациями, например с инвестиционными компаниями и международными консультантами. Пока что г-жа Пегги не раскрыла полностью детальную информацию о всех своих клиентах и чистой прибыли Lynk. И как она говорит, пока что они развивались в основном благодаря "сарафанному радио", но отныне этот вопрос возьмет в свои руки их отдел продаж.Пегги считает, что представленный продукт является хорошей альтернативой таким вещам, как отчеты о маркетинговых исследованиях, которые стоят несколько тысяч долларов и содержат весьма конкретную информацию. Для сравнения, клиент Lynk может потратить несколько сотен долларов на личную консультацию, на которой можно ответить на все его заданные вопросы.Модель имеет смысл, но может быть несколько дорогостоящей для компании, которая должна будет платить за консультации всех этих экспертов. И как объясняет г-н Вишал Харнал (Vishal Harnal), партнер венчурного фонда "500 Startups", такая модель бизнеса имеет ценность, но может быть подорвана людьми, которые дают предоставляют свои консультации напрямую созданным компаниями. Среди компаний подобных этой сейчас можно назвать индийскую TapChief и американскую Guild.В свою очередь г-жа Пегги утверждает, что её компания сильно ориентирована на местную экономику. Она считает, что Lynk предлагает доступ к экспертам для людей и компаний, которые обычно не имеют такого доступного способа. "Вся концепция похожа на разделение на секторам экономики", говорит она.Как и её нынешние инвесторы и она как бывший инвестор, г-жа Пегги верит, что она создает устойчивую компанию и причём на долгосрочную перспективу. "У нас есть 10-15-летнее представление о нашем бизнесе", так говорит она. И по её словам: "Lynk меньше всего думает о быстрых прибылях, а более всего думает о том, как наиболее эффективно расходовать полученные средства"."Это всё об эффективном использовании капитала, а не о росте любой ценой", добавляет она.Перевод специально для mmgp.ru источник

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