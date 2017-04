tanrad трейдер



Евро - преждевременный оптимизм? Какие разительные перемены пережила единая валюта всего лишь за неделю: воспринимаемый как самая опасная валюта на планете до воскресных выборов во Франции, евро внезапно становится всеобщим фаворитом. Goldman Sachs Group Inc. ожидает, что евро вырастет почти на 4 процента после первого тура голосования, на что и надеялись инвесторы.



Pacific Investment Management Co. имеет «более конструктивный» взгляд на единую валюту, Nomura Holdings Inc. рекомендует покупать его. BlackRock Inc. и JPMorgan Asset Management предлагают покупать европейские акции в условиях снижения риска, в то время как BlueBay Asset Management уже увеличила вес европейских активов в портфеле.



Инвесторы теперь с большим оптимизмом смотрят на европейские активы, так как риски победы кандидата в президенты, выступающего против евро и единства Европы, Марин Ле Пен, снизились, уменьшая вероятность политического кризиса, подобного Brexit и победе Дональда Трампа.



Французские опросы показывают, что центрист Эммануэль Макрон станет следующим президентом Франции. Растущий оптимизм контрастирует с ценами на опционы до голосования 23 апреля, которые были самыми медвежьими для евро, чем для любой другой валюты. «Мы видим, что краткосрочный политический риск в Европе отступает», - говорит Томас Крессин, менеджер портфеля в Мюнхене в Pimco, который управляет активами на 1.5 триллиона долларов. «Мы считаем евро дешевым. Инвесторы вернутся, чтобы посмотреть на евро по-новому. Мы видим фундаментальную справедливую стоимость валюты ближе к 1.25 доллара в долгосрочной перспективе», - добавляет эксперт. Pimco отказался комментировать свои позиции.



Евро поднялся на 1.3 процента после первого тура выборов президента Франции, обновив пятимесячный максимум 1.0910 доллара США. Индекс акций Stoxx Europe 600 за тот же период вырос на 2.8 процента. Спред доходности между французскими 10-летними облигациями и немецкими такими же бумагами сократился до 47 базисных пунктов против 84 базисных пунктов в феврале.



«Французские выборы - это первый шаг к более стабильной политической обстановке в Европе", - сказал Винсент Джувинс, стратег глобального рынка в JPMorgan Asset Management, который контролирует $1.8 триллиона в глобальном масштабе. «Фундаментальные и экономические перспективы Европы улучшились», - считает он. Фонд нейтрален на данный момент по активам Европы, но будет стремиться увеличить их в портфеле в ближайшие недели, добавил он. Стоимость двухнедельных опционов на покупку единой валюты против доллара выросла сейчас до минус 125 базисных пунктов с минус 386 базисных пунктов до голосования 23 апреля. Так называемый риск-разворот был самым медвежьим для евро среди мировых валют 21 апреля.



Goldman Sachs и UBS AG ожидают, что единая валюта продлит свое ралли до 1.13 доллара США. «Рынок признал, что опросы были точными во Франции», - говорит Изабель Вик-Филипп, парижский менеджер фонда Amundi Asset Management. "Итак, второй раунд, похоже, уже завершен, и Макрон имеет высокую вероятность стать следующим президентом Франции», - добавила она.



Тем не менее, некоторые предостережения оправданны. «Вероятность Ле Пен стать президентом снизилась, но еще не является нулевой», - говорит Марк де-Муйон, лондонский экономист в Deutsche Bank AG. «Риски возможного нового скандала, успех лидера Национального фронта на теледебатах, самодовольство электората — все это не стоит игнорировать», - сказал он.



Однако, как только Франция уйдет с радаров инвесторов, на горизонте замаячит другой политический риск. Итальянские выборы, вероятно, состоятся в начале 2018 года, и будут «следующей точкой давления», предупреждает стратег Goldman Сильвия Ардагна в заметке для клиентов.



Amundi Asset купил «некоторые» облигации после выборов Франции, по словам Вик-Филипп, в то время как Credit Agricole SA обратил внимание на то, что азиатские счета и центральные банки снова покупают французские активы, по словам лондонского стратега Афсанех Мастури. «Имеет смысл позитивно посмотреть на рисковые активы в еврозоне», - сказал Марк Даудинг, лондонский менеджер фонда BlueBay Asset, который управляет 55.5 миллиардами долларов и имеет избыточный вес позиций по корпоративным, финансовым и суверенным долгам. «Мы чувствуем, что более консервативные инвесторы будут ждать пока второго тура голосования, но рынки будут расти в ожидании победы Макрона», - сказал он.



Источник: Forexpf.Ru



Напомню, что Ле Пен заняла третье место на прошлых выборах.

Макрона поддерживают как нынешние лидеры Евросоюза, так и бывшие лидеры Франции. Фактически, сейчас борьба проходит между сторонниками Евросоюза и его противниками.

