Такси-сервис Didi Chuxing привлекает около $6 млрд и достигает оценки более $50 млрд



Китайский гигант – такси-сервис по требованию Didi Chuxing, который вытеснил Uber из Китая, вскоре станет вторым по величине во всем мире высокотехнологичным стартапом.



Базирующийся в Пекине Didi находится в процессе привлечения нового раунда инвестиций, который может достичь уровня в 6 миллиардов долларов при оценке, превышающей 50 миллиардов долларов, сообщил изданию TechCrunch один из проверенных источников. Подобная оценочная стоимость находится недалеко от оценки самого Uber, которая сейчас превышает 60 миллиардов долларов.



Новая сделка означает значительную прибавку к самой последней оценке компании, равной 28 миллиардам долларов, после того как она привлекла солидные инвестиции в размере 7,3 миллиарда долларов, включая средства от Apple и China Life.



Оценочная стоимость в 50 миллиардов долларов также сделает компанию Didi Chuxing вторым по величине высокотехнологичным стартапом в сфере высоких технологий, следом за Uber. В настоящее время, по данным Crunchbase, компания Didi занимает четвертое место, но новый раунд может существенно повысить его оценку по сравнению с другими китайскими фирмами – венчурным подразделением Ant Financial ($50 млрд.) и Xiaomi ($45 млрд.), которые в настоящее время занимают второе и третье место, следом за Uber в оценочном рейтинге.



Кроме того, источник сообщил TechCrunch, что в новом раунде будут участвовать и действующие инвесторы стартапа, включая Bank of Communications, China Merchants Bank и SoftBank. Базирующаяся в США компания Silver Lake, которая недавно создала 15-миллиардный венчурный фонд (уже пятый на сегодняшний день), также планирует присоединиться в качестве нового инвестора в этом раунде.



Все это происходит на фоне завершения приобретения со стороны Didi китайского бизнеса Uber. О данной сделке было впервые объявлено 1 августа, но она ждет одобрения от многочисленных регулирующих органов. В последнее время Didi активно сотрудничает с Калифорнийской исследовательской лабораторией, которая занимается разработкой искусственного интеллекта и передовых технологий для беспилотного вождения автомобилей. Кроме того, данный стартап значительно расширил свое присутствие в Латинской Америке с помощью инвестиций в размере 100 миллионов долларов, а в прошлом году финансово поддержал Ofo – одну из ведущих китайских компаний по прокату велосипедов.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/04/27/di...alued-startup/



