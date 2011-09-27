Цифровой кошелек Masterpass, теперь доступен и в сервисе Portmone

Интеграция финансовых сервисов продолжает набирать обороты. Украина не становится исключением и один из самых популярных платформ для оплаты в интернете Portmone, теперь может похвастаться наличием интегрированного цифрового кошелька Masterpass. Что это значит? А это значит, что теперь любой владелец Mastercard, теперь с легкостью сможет оплатить счет мобильного, коммунальные услуги или прочее, в один клик, без необходимости ввода платежных данных каждый раз. Для обеспечения транзакций, эквайринг будет обеспечивать один из украинских банков, а именно Ощадбанк.
Все что потребуется пользователю для беспроблемной оплаты интернета, телевидения, страхования и других услуг, это зарегистрироваться на сайте Portmone и подключить Masterpass. Если у клиента уже есть цифровой кошелек Masterpass, то предоставляется возможность привязки данных.
Как же подключить счет? В личном кабинете Portmone перейдите во вкладку "Счета и оплаты". Далее выбираете опцию "Платежные карты", в которой появится возможность подключения Masterpass. Во время подключения потребуется ввести код отправленный на номер мобильного телефона. Если у пользователя еще нет цифрового кошелька, то по такому же принципу его можно создать, указав все требуемые данные.
По словам представителей обоих сервисов, украинцы все чаще предпочитают расплачиваться за услуги по средствам онлайн-платежей. Предполагается, что к 2020 году около 38% всех платежей Европы, будут подпадать именно на долю онлайн-платежей. Masterpass в этой цепочке станет одним из представителей универсальных инструментов, позволяющих объединить продавцов и покупателей, а также ряд сервис-провайдеров.
А пока Masterpass все больше захватывает потребительский рынок онлайн-платежей на территории Украины. С июня 2016 года, цифровому кошельку уже удалось подключить 2000 интернет-магазинов и платежных сервисов. Кроме этого были подключены и такие крупные сервисы как Etaximo, Kyiv Parking App и WOG Pride.
По материалам itc.ua