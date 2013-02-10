Компания Twitter теряет рекламодателей и обманывает инвесторов

Относительно недавно в сети распространилась информация о том, что более 48 млн аккаунтов в социальной сети Twitter - это не живые люди, а обычные боты. То есть до 15 процентов от всего количества аккаунтов. Все эти боты создавались хозяевами для раскруток различных новостей и аккаунтов, ради продвижения в топ. Как к этому относятся пользователи? И нравится ли подобная статистика рекламодателям?
Все эти ответы можно почерпнуть, если углубиться в последний отчёт за квартал.
Во-первых, компания Twitter получила убытков на сумму 61 млн долларов.
Во-вторых, зафиксирован рост операционных расходов на 10 процентов. И впервые в истории компании зафиксировано резкое падение поступление платежей от рекламодателей, на 10.7 процента.
В-третьих, внутри самих США падение платежей от рекламодателей вообще зафиксировано на уровне 17 процентов.
Из-за чего компании приходиться увольнять инженеров и программистов, заявляя при этом своим инвесторам о том, что дела идут лучше, чем ожидалось.
Особенно интересно смотреть финансовый отчёт стандарта GAAP, где не требуется соблюдение стандартов США по бухгалтерии. Там компания нарисовала прибыль, просто забыв указать платежи по долговым обязательствам.
Обман инвесторов удался, ценные бумаги опять пользуются спросом.
По материалам investor.twitterinc.com
и wolfstreet.com