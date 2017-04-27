Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Crypto Center - cryptocenter.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:53
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.09.2008
Сообщений: 25,711
Благодарностей: 5,712
УГ: 1
КП: 0.172
награды Нострадамус Ветеран MMGP.RU 
Crypto Center - cryptocenter.biz
Я не админ проекта, админа не знаю, куплен просто листинг...

Новый проект: Crypto Center
Цитата:
Crypto Center Limited предлагает выгодное сотрудничество, которое позволит получать стабильный доход, не прикладывая к этому никаких усилий. Наша компания является уникальной в своем роде трастовой компанией, ведущей свою деятельность между тремя инвестиционными направлениями одновременно. Мы предлагаем высокодоходные инвестиции на рынках Forex и криптовалюты, а также перспективные стартапы Fintech. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы на рынках Forex и криптовалюты, в сфере начального финансирования и инвестирования в Великобритании. Crypto Center Limited добилась хороших результатов в каждом из этих видов деятельности. Однако то, что мы имеем сейчас, - это крошечная часть того, что мы могли бы иметь, если бы у нас было достаточно средств, чтобы использовать каждую возможную возможность в нашей сфере. Именно поэтому мы решили привлечь средства частных и корпоративных инвесторов через инвестиционную онлайн-платформу и получить прибыль от многих других возможностей заработка, которые нам в настоящее время приходится снижать или игнорировать из-за ограниченности активов. Данный сайт является полностью автоматизированной платформой, которая позволяет нам принимать инвестиции и осуществлять выплаты прибыли в соответствии с выбранными условиями.
Старт Apr 27, 2017

План:
Цитата:
0.8% daily for 100 days
Minimum deposit
$10
Maximum deposit
$250

-Принимают: Perfect Money
-Реф программа: 1%
-Лицензия ГК
-Выплаты инстант

Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
cryptocenter.biz - Licensed

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Наш вклад:
Date : 04/27/2017 10:02
From/To Account : U14519727
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 174154612
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to Crypto Center User richinvestmonitor.


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mixpepper22 на форуме  
Старый Сегодня, 13:02
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,910
Благодарностей: 4,568
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Crypto Center - cryptocenter.biz
партизан интересно в закладки
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Старый Сегодня, 13:35
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 21.10.2014
Сообщений: 3,633
Благодарностей: 2,627
УГ: 2
КП: 0.009
Re: Crypto Center - cryptocenter.biz
Цитата:
Сообщение от mixpepper22 Посмотреть сообщение
0.8% daily for 100 days
профит получается -20% что ли?
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Старый Сегодня, 13:46
#4
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 397
Благодарностей: 98
УГ: 225
КП: 0.000
Re: Crypto Center - cryptocenter.biz
Странные планы. Получается что 251-10000$ невозможно положить?
Говорят что еще 10 лет будут работать
Цитата:
FOR HOW LONG DO YOU PLAN TO WORK?
Crypto Center is registered quite recently, so we have a clear development plan for the next 10 years.
добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от V-seti Посмотреть сообщение
профит получается -20% что ли?
С таким то профитом можно и 20 лет проработать. Как Медведев сказал, "отрицательные темпы роста".
Видимо здесь всё-таки возврат депозита предусмотрен.
__________________
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Последний раз редактировалось WOH; Сегодня в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
WOH на форуме  
Старый Сегодня, 14:02
#5
Топ Мастер
 
Имя: Ваган
Пол: Мужской
Возраст: 42
Адрес: ARM
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.11.2007
Сообщений: 23,221
Благодарностей: 5,415
УГ: 1
КП: 0.282
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Crypto Center - cryptocenter.biz
Цитата:
Сообщение от WOH Посмотреть сообщение
Странные планы. Получается что 251-10000$ невозможно положить?
Говорят что еще 10 лет будут работать


добавлено через 2 минуты

С таким то профитом можно и 20 лет проработать. Как Медведев сказал, "отрицательные темпы роста".
Видимо здесь всё-таки возврат депозита предусмотрен.
Не где не нашёл инфо о возврате.
__________________
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