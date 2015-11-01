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Wattwatchers привлекла $2 млн на продвижение флагманского устройства энергосбережения

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Wattwatchers привлекла $2 млн на продвижение флагманского устройства энергосбережения

Компания Wattwatchers объявила о привлечении $2 млн от Southern Cross Renewable Energy Venture Capital fund (REVC), чтобы увеличить состав своей команды, сократить расходы на продукт и расширить "технологические партнерства".

Генеральный директор Wattwatchers и бывший директор по информационным технологиям глобального производителя умных счетчиков Landis+Gyr, Гэвин Диц, рассказал, что средства пойдут на продвижение флагманского устройства энергосбережения Auditor.

"Мы будем использовать эти средства, чтобы расширить партнерские отношения, снизить затраты, резко увеличить объемы производства, повысить уровень поддержки клиентов и подписать более широкий набор квалифицированных специалистов, чтобы работать над созданием данных по энергоресурсам и контролем над ними", - заявил Диц.

Выполняя функции измерителя энергии в режиме plug-and-play, Auditor работает, подключаясь к блоку питания и контролируя входное и выходное напряжение. Данные, поступающие с устройства, затем могут информировать домовладельцев, какие устройства потребляют наибольшее количество электроэнергии, что помогает им принимать меры для снижения расходов на электроэнергию и возможности для отключения любого устройства от электроэнергии.

Несмотря на распространение инициатив в области возобновляемых источников энергии, австралийские цены на энергоносители продолжают расти. Согласно докладу австралийской комиссии по энергетическому рынку, счета за электроэнергию к середине 2017 года вырастут на $78 млн. По словам Дица, увеличение затрат означает, что использование данных становится еще более важным для потребителей энергии.

"Все начинается с понимания того, как электричество используется в вашем доме или бизнесе и что помогает экономить электроэнергию и уменьшать счета." - заявил Диц.

Диц добавил, что энергетические компании также могут использовать такие данные, так как они ищут новые способы понимать своих клиентов и взаимодействовать с ними.

"Это также может дать рынку электроэнергии и операторам сетей представление о потреблении в реальном времени, повышая их способность быстро и более эффективно реагировать на утечки в электроэнергетической системе". - сказал Диц.

Благодаря инвестициям, Марк Боннар, управляющий директор Southern Cross Venture Partners (SXVP), который управляет фондом REVC, присоединился к совету директоров Wattwatchers.

Говоря о финансировании, Боннар охарактеризовал устройство Auditor как превосходящее другие технологии передачи данных в области энергетики.

"Никакая электрическая сеть не может быть интеллектуальной без точного и экономичного измерения, мониторинга и распределенного управления", - заявил Боннар.

С более чем 15 000 проданных устройств, охватывающих всю Австралию, Великобританию и США, стартап сейчас находится на пике проведения демонстрационных проектов с компаниями энергетических услуг как на местном, так и на международном уровне, чтобы продемонстрировать, как данные могут быть использованы для привлечения потребителей.







Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 06:53.
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