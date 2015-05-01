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Биткойн-стартап Ripio привлек $428 000

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Биткойн-стартап Ripio привлек $428 000

Ripio, биткойн-стартап, ранее известный как Bitpagos, официально закрыл раунд финансирования серии А в размере $428 000 от компании Medici Ventures.

Серия A под руководством китайского венчурного фонда Huiyin Blockchain Venture принесла в общей сложности $2,25 млн и предназначена для финансирования планов новой ребрендинговой фирмы по международной экспансии.

Кроме того, инвестиции Medici означают изменение первоначальных планов финансирования Ripio, которое заключалось в закрытии Серии А с меньшими инвесторами через платформу AngelVest.

В интервью старший вице-президент Ripio Дэвид Гарсиа сказал, что в дополнение к запуску новых функций на своей платформе его фирма стремится в ближайшие месяцы расширить свою деятельность в Мексике и Колумбии.

Гарсия заявил: "Мы надеемся использовать средства для сохранения лидирующих позиций в тех странах, где у нас есть транзакции, а также для расширения наших транзакций в новых странах".

Фирма, базирующаяся в Аргентине, в которой в настоящее время работают 25 человек, уже расширилась на Бразилию и намерена закрепиться на новых рынках уже в конце этого квартала. Стартап, предоставляющий биткойн-обмен, платежи и кредитные услуги, теперь насчитывает 70 000 пользователей, что на 10 000 больше, чем в январе.

По имеющейся информации, 70% (около 400 миллионов) людей в регионе либо не имеют банковского счета, либо не имеют каких либо дел с банками, то есть их доступ к финансовым услугам недостаточен для удовлетворения основных потребностей.

"В платежном пространстве ощущается, что блокчейн занимает очень хорошие позиции, как для небанковской организации".

Финансирование Ripio представляет собой увеличение портфеля Medici. Компания уже инвестировала в Peernova, Bitt, SettleMint, Factom и IdentityMind.

В рамках новых инвестиций ожидается, что Medici займет место "наблюдателя" в совете директоров Ripio.

Человек, который займет эту должность пока не определен. Скорее всего это будет технолог с опытом, чтобы помочь Ripio принимать важные для бизнеса решения.

Гарсия прокомментировал: "Мы рады что Medici Ventures станет нашим стратегическим партнером, дело не только в их средствах, а из-за опыта, который у них имеется."





Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 06:07.
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