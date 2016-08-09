Coination-coination.net

я не админ и админа не знаю
старт: 26.04.2017
О проекте
Платформа Coination делает вашу жизнь легче с платформой самообслуживания управления финансами. Вы можете внести, просматривать сделки, получить живую поддержку и многое другое. Кроме того, наш интерактивный Телеграмма бот имеет почти все те же функции. Наша уникальная функция слияния позволяет объединить сеть и Телеграмма счета, так что вы можете просматривать одни и те же данные на всех ваших устройствах.
Маркетинг
Тарифный план Starter
принимает инвестиции от 25$ под условия: 2% в день бессрочно
Возможность возврата депозита после 60 дней
Тарифный план Premium
принимает инвестиции от 50000$ под условия: 3% в день бессрочно
Возможность возврата депозита после 60 дней
Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Мин. вклад 25$
-Возможность возврата депозита после 60 дней
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
будут автоматически отправляться каждую пятницу
Партнёрская программа:
10%-4%-1% от дохода реферала
Проект принимает : Bitcoin, Ethereum ,Perfect Money
МОЙ ДЕПОЗИТ 25$
Дата: 26.04.2017
https://blockchain.info/ru/tx/6dc5af...4477a88b3e7348
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно