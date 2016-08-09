Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
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Coination-coination.net

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:29
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:36
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.08.2016
Сообщений: 1,023
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.000
Coination-coination.net
я не админ и админа не знаю






старт: 26.04.2017

О проекте
Платформа Coination делает вашу жизнь легче с платформой самообслуживания управления финансами. Вы можете внести, просматривать сделки, получить живую поддержку и многое другое. Кроме того, наш интерактивный Телеграмма бот имеет почти все те же функции. Наша уникальная функция слияния позволяет объединить сеть и Телеграмма счета, так что вы можете просматривать одни и те же данные на всех ваших устройствах.


Маркетинг

Тарифный план Starter
принимает инвестиции от 25$ под условия: 2% в день бессрочно
Возможность возврата депозита после 60 дней

Тарифный план Premium
принимает инвестиции от 50000$ под условия: 3% в день бессрочно
Возможность возврата депозита после 60 дней



Особенности проекта:
- Уникальный дизайн
- Уникальный контент
- Создан на уникальном cкрипте.
- Мин. вклад 25$
-Возможность возврата депозита после 60 дней
- Сайт поддерживает язык: английский
Выплаты:
будут автоматически отправляться каждую пятницу

Партнёрская программа:
10%-4%-1% от дохода реферала
Проект принимает : Bitcoin, Ethereum ,Perfect Money






МОЙ ДЕПОЗИТ 25$
Дата: 26.04.2017
https://blockchain.info/ru/tx/6dc5af...4477a88b3e7348


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно
__________________
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RUNALINX все только начинается
БОТ по ЗАРАБОТКУ
Последний раз редактировалось Sergey37; Сегодня в 02:59.
Sergey37 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:29
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