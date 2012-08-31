Еще один банк запускает голосовую идентификацию клиентов

Клиенты HSBC смогут заходить в свои мобильные банковские приложения, используя проверочные фразы вместо паролей
Британский международный коммерческий банк HSBC запускает систему голосовой биометрии для своих клиентов в США, что позволит последним получать доступ к своим счетам, используя свой голос.
Система голосовой идентификации от HSBC может распознать клиента по короткой проверочной фразе. Технология анализирует более 140 поведенческих и физических характеристик голоса, чтобы идентифицировать пользователя. К тому же, система будет оснащена дополнительными механизмами обеспечения защиты и борьбы с мошенничеством.
Напомним, недавно HSBC позволил своим клиентам заходить в свои мобильные банковские приложения, используя для идентификации отпечаток пальца вместо пароля. Система распознавания голоса доступна для всех клиентов банка в США на четырех языках: английском, испанском, кантонском китайском и мандаринском китайском.