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Еще один банк запускает голосовую идентификацию клиентов

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Еще один банк запускает голосовую идентификацию клиентов
Клиенты HSBC смогут заходить в свои мобильные банковские приложения, используя проверочные фразы вместо паролей



Британский международный коммерческий банк HSBC запускает систему голосовой биометрии для своих клиентов в США, что позволит последним получать доступ к своим счетам, используя свой голос.

Система голосовой идентификации от HSBC может распознать клиента по короткой проверочной фразе. Технология анализирует более 140 поведенческих и физических характеристик голоса, чтобы идентифицировать пользователя. К тому же, система будет оснащена дополнительными механизмами обеспечения защиты и борьбы с мошенничеством.

Напомним, недавно HSBC позволил своим клиентам заходить в свои мобильные банковские приложения, используя для идентификации отпечаток пальца вместо пароля. Система распознавания голоса доступна для всех клиентов банка в США на четырех языках: английском, испанском, кантонском китайском и мандаринском китайском.

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