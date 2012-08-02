Lonsdayl



Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Киев Инвестирую в: Другое Регистрация: 02.08.2012 Сообщений: 599 Благодарностей: 146 УГ: 5 КП: 0.174 подарки

Kickstarter помог проектам собрать более $ 3 млрд



«Это никогда не было нашей целью, которую мы закладывали себе или местом, куда мы планировали двигаться», - сказал генеральный директор компании Янси Стриклер.







«Я думаю, что когда мы только начинали, мечты заключались в получении новых творческих идей и в том, что наш проект будет работать... На втором или третьем году появилось ощущение, что платформа работает и в один прекрасный день мы пересечем отметку в $ 1 миллиард. А теперь компания продолжает расти и расти».



Основанная в 28 апреля 2009 года в Нью-Йорке, платформа Kickstarter поддерживает творческие проекты. Пользователи оказывают финансовую поддержку играм, гаджетам, комиксам и другим проектам в обмен на многоуровневые вознаграждения. Главная особенность платформы в том, что средства будет переданы создателю проекта в том случае, если кампания соберет указанную сумму до окончания срока ее действия.



За восемь лет платформа помогла реализовать ряд серьезных проектов, включая популярную карточную игру «Карты против человека» и гарнитуру виртуальной реальности Oculus Rift (позже проданную Facebook за $ 2 млрд).



«Успешные проекты, привлекающие большинство средств и покровителей, — это технологические проекты и настольные игры», - сказал Стриклер. Но количество проектов в этих сферах меньше, чем в других. Например, больше всего кампаний в разделе музыкальных и кино проектов. В целом, 12,7 млн пользователей поддержали 123 587 успешных проектов на Kickstarter.







Знаменательная цифра в $ 3 млрд — собранные деньги всеми проектами, как успешными, так и теми, которые не достигли назначенной цели. На практике около 85% проектов получили деньги, около $ 2,75 млрд. Генеральный директор компании сказал, что Kickstarter надеется пересечь рубеж в $ 4 миллиарда в следующем году.



В октябре 2015 года платформа Kickstarter внесла необычные изменения в корпоративную структуру. Компания стала «публичной благотворительной корпорацией». Одна из законных целей нового статуса предполагает рассмотрение и помощь проектам, которые положительно влияют на общество. С момента изменения структуры, компания стала больше заботиться о социальных проблемах.



У Стриклера большие планы на весь 2017 год: «Мы работаем над важными вещами, и надеемся удивить и взволновать людей. Главная цель деятельности платформы — служить художникам и создателям, и я мечтаю о том, что мы получим статус компании, которой доверяют все в мире. Поэтому шаги, которые будут предприниматься, и продукты, которые мы будем делать, направлены на достижение нашей цели».



Перевод специально для mmgp.ru



В пятницу платформа Kickstarter будет праздновать восьмой день рождения. Но во вторник вечером произошло еще одно знаменательное событие: проекты собрали с помощью платформы больше $ 3 млрд.«Это никогда не было нашей целью, которую мы закладывали себе или местом, куда мы планировали двигаться», - сказал генеральный директор компании Янси Стриклер.«Я думаю, что когда мы только начинали, мечты заключались в получении новых творческих идей и в том, что наш проект будет работать... На втором или третьем году появилось ощущение, что платформа работает и в один прекрасный день мы пересечем отметку в $ 1 миллиард. А теперь компания продолжает расти и расти».Основанная в 28 апреля 2009 года в Нью-Йорке, платформа Kickstarter поддерживает творческие проекты. Пользователи оказывают финансовую поддержку играм, гаджетам, комиксам и другим проектам в обмен на многоуровневые вознаграждения. Главная особенность платформы в том, что средства будет переданы создателю проекта в том случае, если кампания соберет указанную сумму до окончания срока ее действия.«Успешные проекты, привлекающие большинство средств и покровителей, — это технологические проекты и настольные игры», - сказал Стриклер. Но количество проектов в этих сферах меньше, чем в других. Например, больше всего кампаний в разделе музыкальных и кино проектов.Знаменательная цифра в $ 3 млрд — собранные деньги всеми проектами, как успешными, так и теми, которые не достигли назначенной цели. На практике около 85% проектов получили деньги, около $ 2,75 млрд. Генеральный директор компании сказал, чтоВ октябре 2015 года платформа Kickstarter внесла необычные изменения в корпоративную структуру. Компания стала «публичной благотворительной корпорацией». Одна из законных целей нового статуса предполагает рассмотрение и помощь проектам, которые положительно влияют на общество. С момента изменения структуры, компания стала больше заботиться о социальных проблемах.У Стриклера большие планы на весь 2017 год: «Мы работаем над важными вещами, и надеемся удивить и взволновать людей. Главная цель деятельности платформы — служить художникам и создателям, и я мечтаю о том, что мы получим статус компании, которой доверяют все в мире. Поэтому шаги, которые будут предприниматься, и продукты, которые мы будем делать, направлены на достижение нашей цели».

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