Названы победители акселератора GenerationS-2016, получившие 15 млн рублей

В Москве состоялась финальная часть акселераторной программы GenerationS-2016, где РВК и прочие компании выбрали 3-х главных призеров, которые разделили между собой призовой фонд в размере 15 миллионов руб. Кроме того, еще 19 другим проектам вручили в общей сложности 100 миллионов руб. О данном событии журналистам рассказали представители РВК.
Суммарно на GenerationS 2016 зарегистрировались 4237 участников из 30 разных государств. В выборе победителей участвовали сотрудники QIWI и «Московской биржи», журналисты издания Rusbase, а также представители VISA, «Райффайзенбанка» и многих остальных компаний. В результате было отобрано 120 команд на 8 разных технологичных треков.
В финальную часть прошли 40 стартапов, которые прежде продемонстрировали превосходные достижения в своих треках. При этом 8 наилучших команд – по одной от каждого трека – представили свои разработки перед членами жюри. Величину денежных призов определяли в соответствии с числом балов, полученных от членов жюри.
1-е место и 5 077 678 руб. на дальнейшее продвижение своего стартапа вручили команде из Москвы «Бофт», которая во главе с бизнесменом Тосом Мовсисяном разработала автомат для печати различных изображений из социальных сетей. Данный проект масштабируется по модели франшизы. Представители акселератора также отметили, что девайсы «БОФТ» теперь можно увидеть в 47 российских городах, а также и в 17 других государствах.
2-е призовое место и награду в 5 028 618 руб. вручили команде из Краснодара «Фабрика зеленых технологий» во главе с Анжелой Асатуровой, занимающейся созданием уникальных препаратов на основе штаммов бактерий, чтобы защитить различные виды сельхозкультур от всевозможных болезней и вредителей. Данная технология дает возможность полностью заменить пестициды, что способствует значительному уменьшению расходов и заметному снижению отрицательного воздействия на окружающую среду.
3-е место и награду в 4 893 704 руб. вручили стартапу, который разработал универсальный язык для «общения» промроботов и был создан пермскими программистами Димой Суторминым и Михаилом Тюлькиным.
По материалам rb.ru
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