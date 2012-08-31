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Segregated Witness активирован в сети Litecoin

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Segregated Witness активирован в сети Litecoin
В среду, 26 апреля, решение Segregated Witness было активировано в сети Litecoin. Для этого было необходимо, чтобы поддержка майнеров сохранялась на протяжении последних 6048 блоков, что, собственно, теперь и произошло.


Таким образом, если не случится ничего непредвиденного, изменения в протокол будут внесены уже в ближайшее время. Как ожидает создатель «цифрового серебра» Чарли Ли, это произойдет в течение следующих 19 часов.

С активацией Segregated Witness, в частности, повысится пропускная способность четвертой по капитализации криптовалюты, также будут внедрены и другие изменения.

Напомним, порога активации SegWit сеть Litecoin достигла ровно две недели назад, 12 апреля. С тех пор уровень поддержки преимущественно находился выше необходимых 75%, хотя периодически опускался и ниже.

На определенном этапе сообщество высказывало опасения, что отдельные пулы могут включить дополнительные мощности без поддержки SegWit и тем самым заблокировать процесс, однако ситуация поменялась кардинальным образом с подписанием соглашения между ведущими майнерами.

Договоренность об активации SegWit была достигнута в ходе «круглого стола» на прошлой неделе, когда удалось заручиться поддержкой пулов, ранее находившихся в оппозиции.

Дополнительно было достигнуто соглашение об увеличении размера блока в сети Litecoin, если его наполненность превысит 50%.

Тем временем цена Litecoin сегодня достигала $17.24, и на фоне последних новостей можно ожидать ее дальнейшего роста.
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