Segregated Witness активирован в сети Litecoin

В среду, 26 апреля, решение Segregated Witness было активировано в сети Litecoin. Для этого было необходимо, чтобы поддержка майнеров сохранялась на протяжении последних 6048 блоков, что, собственно, теперь и произошло.
Таким образом, если не случится ничего непредвиденного, изменения в протокол будут внесены уже в ближайшее время. Как ожидает создатель «цифрового серебра» Чарли Ли, это произойдет в течение следующих 19 часов.
С активацией Segregated Witness, в частности, повысится пропускная способность четвертой по капитализации криптовалюты, также будут внедрены и другие изменения.
Напомним, порога активации SegWit сеть Litecoin достигла ровно две недели назад, 12 апреля. С тех пор уровень поддержки преимущественно находился выше необходимых 75%, хотя периодически опускался и ниже.
На определенном этапе сообщество высказывало опасения, что отдельные пулы могут включить дополнительные мощности без поддержки SegWit и тем самым заблокировать процесс, однако ситуация поменялась кардинальным образом с подписанием соглашения между ведущими майнерами.
Договоренность об активации SegWit была достигнута в ходе «круглого стола» на прошлой неделе, когда удалось заручиться поддержкой пулов, ранее находившихся в оппозиции.
Дополнительно было достигнуто соглашение об увеличении размера блока в сети Litecoin, если его наполненность превысит 50%.
Тем временем цена Litecoin сегодня достигала $17.24, и на фоне последних новостей можно ожидать ее дальнейшего роста.