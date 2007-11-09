Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,178 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

rt-group.pro-rt-group

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:48
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 908
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.006
rt-group.pro-rt-group
Я не являюсь администратором данного проекта
Тема создана исключительно для ознакомления.

Дата старта: 08 декабря 2016

RT-Group - деньги должны работать и Мы поможем Вам в этом!

Официальное видео компании




Цитата:
Прозрачная деятельность компании гарантирует сохранность Ваших денежных средств. Заявленный процент доходности полностью обоснован работой наших трейдеров. Вы можете лично убедиться в этом, посмотрев статистику сделок на странице отчетов. Регулярно мы выкладываем результаты торгов.
Маркетинг компании:
- Вклад работает 365 дней
- Доходность от 15% до 26% в месяц
- В день от 0,5% до 0,9%.
- Начисления каждый день.
- Выплаты по понедельникам.
- Минимальная сумма инвестирования - 50$

Платежные системы с которыми мы работаем.
Bitcoin, Perfectmoney, Advcash

Партнёрская программа - 5-и уровневая.
1 уровень - 4%,
2 уровень - 3%,
3 уровень - 1%.
4 уровень - 0.5%.
5 уровень - 0.5%.


Наш депозит:

RTG - Сумма: 50.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:42


RTG - Сумма: 500.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:47


Регистрация
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось woolf1982; Сегодня в 20:55.
woolf1982 на форуме  
Старый Сегодня, 21:01
#2
Топ Мастер
 
Имя: Дядя Саша
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.01.2014
Сообщений: 7,998
Благодарностей: 3,053
УГ: 65
КП: 0.009
подарки
Re: rt-group.pro-rt-group
Цитата:
Сообщение от woolf1982 Посмотреть сообщение
Дата старта: 08 декабря 2016
еще немного попозже надо было принести, зачем это на форуме. Судя по стате там и так хватает довольных влохеров, с форума врят ли в это гуано кто то пойдет
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Millioner2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:03
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 242
Благодарностей: 673
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
Re: rt-group.pro-rt-group
Цитата:
Сообщение от woolf1982 Посмотреть сообщение
Наш депозит:

RTG - Сумма: 50.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:42


RTG - Сумма: 500.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:47
ТС, а с платежки подтверждение вкладов будет?



.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Мой скайп - HYIP-Killer2016
Рейтинг форумских шлаконосцев
HYIP-Killer2016 на форуме  
Старый Сегодня, 21:09
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.09.2016
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: rt-group.pro-rt-group
Наконец то. Увидим на долго ли блог. Уже два месяца в ри. Полет нормальный
Сайт простенький но это плюс
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Tcheh на форуме  
Старый Сегодня, 21:11
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 908
Благодарностей: 74
УГ: 0
КП: 0.006
Автор темы Re: rt-group.pro-rt-group
Цитата:
Сообщение от Millioner2014 Посмотреть сообщение
еще немного попозже надо было принести, зачем это на форуме. Судя по стате там и так хватает довольных влохеров, с форума врят ли в это гуано кто то пойдет
Тема создана для ознакомления. И тут никто не заставляет никого никуда заходить.
Почитал, не понравилось - встал и ушел, понравилось - принимай решения.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
woolf1982 на форуме  
Старый Сегодня, 21:17
#6
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,151
Благодарностей: 1,025
УГ: 20
КП: 0.710
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: rt-group.pro-rt-group
Цитата:
Сообщение от woolf1982 Посмотреть сообщение


Маркетинг компании:
- Вклад работает 365 дней
- Доходность от 15% до 26% в месяц
- В день от 0,5% до 0,9%.
- Начисления каждый день.
- Выплаты по понедельникам.
- Минимальная сумма инвестирования - 50$

Платежные системы с которыми мы работаем.
Bitcoin, Perfectmoney, Advcash

Наш депозит:

RTG - Сумма: 50.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:42


RTG - Сумма: 500.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:47


Регистрация
rt-group.pro-rt-group - неверно оформлена тема по заголовку.
Нет выписки или скриншота с платежной системы о вашем депозите.

По поводу платежных систем : Здесь не только PM/Adv/BTC но и еще какой-то СЭСЭЛЭ и ВИСЯ/МарстерКард :


Минимальная сумма для выплаты? Учитываю минималку резонный вопрос.

Не нашел ни слова на главной о планах,это такой способ маскировки? Типа попробуй найди где про*бать свои деньги?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге - e-invest.biz!
Реальная работа и Заработок в интернете без вложений-ZOOO.CC - PAYING!
ProInvest - Прибыль каждый час! - Реф.Бек $
InfernusZp на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар stinger1985
MediaCoin - media-coin.com
От stinger1985 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Паника на рынке: биржи OKCoin и Huobi объявили о прекращении вывода биткоинов
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nagan75
GoldenStrategy - golden-strategy.com
От nagan75 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар putoran
Пенсионный возраст всё-таки поднимут.
От putoran в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Набираю деньги по лимиту доверия
От Яндекс_LR в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар TheGOLDskull
fast-capital - fast-capital.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
409,178
Тем
466,830
Сообщений
11,522,963

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube