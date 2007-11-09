Прозрачная деятельность компании гарантирует сохранность Ваших денежных средств. Заявленный процент доходности полностью обоснован работой наших трейдеров. Вы можете лично убедиться в этом, посмотрев статистику сделок на странице отчетов. Регулярно мы выкладываем результаты торгов.
Маркетинг компании: - Вклад работает 365 дней
- Доходность от 15% до 26% в месяц
- В день от 0,5% до 0,9%.
- Начисления каждый день.
- Выплаты по понедельникам.
- Минимальная сумма инвестирования - 50$
Платежные системы с которыми мы работаем.
Bitcoin, Perfectmoney, Advcash
Партнёрская программа - 5-и уровневая. 1 уровень - 4%,
2 уровень - 3%,
3 уровень - 1%.
4 уровень - 0.5%.
5 уровень - 0.5%.
Наш депозит:
RTG - Сумма: 50.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:42
RTG - Сумма: 500.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:47
Маркетинг компании: - Вклад работает 365 дней
- Доходность от 15% до 26% в месяц
- В день от 0,5% до 0,9%.
- Начисления каждый день.
- Выплаты по понедельникам.
- Минимальная сумма инвестирования - 50$
Платежные системы с которыми мы работаем.
Bitcoin, Perfectmoney, Advcash
Наш депозит:
RTG - Сумма: 50.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:42
RTG - Сумма: 500.00 $
Прибыль за сегодня 0.9000% работа вклада 365 дней
Депозит был открыт: 26.04.2017 19:47
rt-group.pro-rt-group - неверно оформлена тема по заголовку.
Нет выписки или скриншота с платежной системы о вашем депозите.
По поводу платежных систем : Здесь не только PM/Adv/BTC но и еще какой-то СЭСЭЛЭ и ВИСЯ/МарстерКард :
Минимальная сумма для выплаты? Учитываю минималку резонный вопрос.
Не нашел ни слова на главной о планах,это такой способ маскировки? Типа попробуй найди где про*бать свои деньги?