Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,178 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.03.2017
Сообщений: 75
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.038
Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК
Сегодня в мире отмечают День ДНК. Именно 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые впервые опубликовали результаты исследования структуры этой молекулы жизни. А в 2009 году Нобелевскую премию в области медицины получила группа ученых, доказавших связь между продолжительностью жизни и длиной теломеров ДНК – основного биомаркера старения. Некоторым людям длинные теломеры достается по наследству, а что делать другим? Оказывается, теломеры можно удлинить с помощью здорового питания! Эксперты рассказали «МК» о главных продуктах, которые помогут замедлить старение и продлить жизнь.
Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК фото: pixabay.com
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году не менее 30% жителей Земли составят люди старше 60 лет. Население стареет не только в развитых странах «золотого миллиарда»: те же процессы наблюдаются в Китае, Индии и Бразилии... Конечно, содержание пожилых людей ложится тяжким бременем на бюджеты стран, поэтому сегодня многие государства поставили себе задачу делать все возможное, чтобы люди достигали преклонных лет бодрыми, активными и здоровыми.
Старение – длительный и сложный процесс угасания физиологических функций организма. С точки зрения биологии, это постепенное накопление нарушений и повреждений в организме на уровне молекул, клеток и тканей. У разных людей этот процесс проходит с различной скоростью, и исследователи решили выяснить, от чего зависит скорость биологического старения. Одна из наиболее популярных сегодня теорий — теломерная теория старения.
Теломеры – это концевые участки молекулы ДНК, выполняющие защитную функцию. При каждом очередном делении ДНК теломеры укорачиваются. По мнению ученых, это и является одной из важнейших причин биологического старения организма.
Специалисты по геронтологии из Университета Дюка (США) провели долгосрочное исследование группы добровольцев. Ученые зафиксировали основные физиологические показатели, когда испытуемым было 26 лет, и замерили их снова, когда участникам группы исполнилось 38.
Исследование показало, что у многих участников биологический возраст отличался от хронологического в ту или иную сторону. Но важнейший его вывод – от наследственности в вопросе скорости биологического старения зависит всего 20%. Остальные 80% объясняются внешними факторами: уровнем стресса, физической подготовкой и обязательно рационом питания.
«Ученые пришли к выводу: чтобы замедлить процесс старения, начинать следить за питанием и вести здоровый образ жизни необходимо как можно раньше. Неправильное питание в молодости приводит к необратимым структурным и клеточным изменениям, ведущим к повреждению ДНК, в частности, к укорачиванию теломеров. А что такое неправильное питание? Например, мало кто знает, что такое трансжиры, а они очень опасны и могут состарить вас намного раньше, так же как и избыток насыщенных жиров в вашем рационе», – говорит глава НИЦ «Здоровое питание» профессор Олег Медведев.
Вопрос о связи длины теломеров с биологическим возрастом еще не решен до конца, исследования продолжаются. В то же время все ученые сходятся на том, что здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность продлевают годы телесного и умственного здоровья человека. В то же время, вредная пища и нездоровые привычки не только сокращают общую продолжительность жизни, но и увеличивают риск развития возрастных заболеваний: онкологических и сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Они превращают «золотой возраст» человека в процесс борьбы с болезнями, часто мучительный.
Сегодня в борьбе с возрастными заболеваниями намечены три главных направления: диета, генетика и лекарственное лечение. И диета не зря стоит на первом месте. Уже довольно долгое время ученые изучают изменения на молекулярном уровне физиологических процессов, которые возникают в организме под воздействием диет.
«Основные выводы ученых можно свести к следующему: положительно воздействуют на длину теломеров продукты, богатые антиоксидантами (зелень, овощи, орехи и семена), а среди жиров рекордсменами стали полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 – вид ненасыщенных жиров, показанный для долгожителей», – добавил Олег Медведев.
Влиянию потребления жиров на длину теломеров было посвящено отдельное исследование. Выяснилось, что избыточное общее потребление жиров, в особенности насыщенных, приводит к сокращению теломеров. В то же время полиненасыщенные жиры омега-3, в том числе содержащиеся в морепродуктах, защищают теломеры от укорачивания. Отрицательно влияет на длину теломеров потребление продуктов из рафинированной муки, мяса, а также излишек сахара в рационе.
Гуанин, основной компонент теломеров, обладает повышенной чувствительностью к свободным радикалам, поэтому мощным инструментом борьбы с сокращением теломеров является потребление продуктов, богатых антиоксидантами: свежей зелени и овощей.
В рационе обязательно должны присутствовать орехи и семена: главная задача плотной семенной оболочки – защитить ДНК растения от воздействия свободных радикалов, и с защитой человеческих теломеров она тоже справляется. А полезные ненасыщенные жиры, которые содержатся в семечках, помогут восстановиться после излишнего потребления животной пищи.
Изучая воздействие различных пищевых продуктов на биологическое старение, ученые пришли к выводу: сбалансированный рацион работает лучше, чем отдельные виды продуктов, его составляющие.
Таким рационом, сочетающим практически все, что благоприятно воздействует на длину теломеров, оказалась средиземноморская диета. Она богата источниками полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантами: растительными маслами, в первую очередь оливковым, рыбой и морепродуктами, свежей зеленью и орехами.
Среди пищевых продуктов, обладающих доказанной способностью продлить здоровье и долголетие, ученые называют бананы – источник калия, защитника сердечно-сосудистой системы; малину, стимулирующую нормальное клеточное деление; цитрусовые, киви и гранаты как прекрасный источник витамина С; благоприятно влияющую на память и когнитивные способности чернику. Замена в рационе сливочного масла или сыра на авокадо значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащийся в помидорах ликопен защищает организм от онкологических болезней. Кроме того, томаты – богатый источник антиоксидантов.
Так что правильное питание продлевает жизнь и позволяет отсрочить наступление старческих изменений в организме — в этом ученые уже не сомневаются
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
dbchange вне форума  
Сказали спасибо:
akva31z (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:17
#2
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 3,694
Благодарностей: 1,384
УГ: 3
КП: 0.155
Re: Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК
Статья полезная,как очередное напоминание о быстротечности жизни,по продуктам уже давно все известно,осталось только применить.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Я инвестирую вместе с Е-invest.Biz
akva31z на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Уфе определены лидеры по заработной плате Top Invest Новости в мире финансов и инвестиций 6 16.03.2016 17:14
Определены самые слабые экономики мира Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 21 13.07.2015 11:26
Определены самые безопасные bitcoin-кошельки Aliaksandre Новости криптовалют 1 20.05.2015 21:23
Google и BMW. Определены самые уважаемые корпорации мира MaksimBorisov Новости в мире финансов и инвестиций 4 23.04.2015 00:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар TheGOLDskull
silvergrowth - silvergrowth.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Apple продала свой миллиардный iPhone
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ShveDz
Инвестбанкир на связи: куда вкладывает деньги бывший глава МТС
От ShveDz в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
прив
От Karina2308 в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар x66
Анатолий Викторович Кидало - kidalo.com
От x66 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Prosvetlenniy
Затонувший 500 лет назад корабль с сокровищами на $13 млн нашли в Намибии!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
409,178
Тем
466,830
Сообщений
11,522,964

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube