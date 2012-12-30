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Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК Сегодня в мире отмечают День ДНК. Именно 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые впервые опубликовали результаты исследования структуры этой молекулы жизни. А в 2009 году Нобелевскую премию в области медицины получила группа ученых, доказавших связь между продолжительностью жизни и длиной теломеров ДНК – основного биомаркера старения. Некоторым людям длинные теломеры достается по наследству, а что делать другим? Оказывается, теломеры можно удлинить с помощью здорового питания! Эксперты рассказали «МК» о главных продуктах, которые помогут замедлить старение и продлить жизнь.

Определены продукты, которые замедляют старение на уровне ДНК фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году не менее 30% жителей Земли составят люди старше 60 лет. Население стареет не только в развитых странах «золотого миллиарда»: те же процессы наблюдаются в Китае, Индии и Бразилии... Конечно, содержание пожилых людей ложится тяжким бременем на бюджеты стран, поэтому сегодня многие государства поставили себе задачу делать все возможное, чтобы люди достигали преклонных лет бодрыми, активными и здоровыми.

Старение – длительный и сложный процесс угасания физиологических функций организма. С точки зрения биологии, это постепенное накопление нарушений и повреждений в организме на уровне молекул, клеток и тканей. У разных людей этот процесс проходит с различной скоростью, и исследователи решили выяснить, от чего зависит скорость биологического старения. Одна из наиболее популярных сегодня теорий — теломерная теория старения.

Теломеры – это концевые участки молекулы ДНК, выполняющие защитную функцию. При каждом очередном делении ДНК теломеры укорачиваются. По мнению ученых, это и является одной из важнейших причин биологического старения организма.

Специалисты по геронтологии из Университета Дюка (США) провели долгосрочное исследование группы добровольцев. Ученые зафиксировали основные физиологические показатели, когда испытуемым было 26 лет, и замерили их снова, когда участникам группы исполнилось 38.

Исследование показало, что у многих участников биологический возраст отличался от хронологического в ту или иную сторону. Но важнейший его вывод – от наследственности в вопросе скорости биологического старения зависит всего 20%. Остальные 80% объясняются внешними факторами: уровнем стресса, физической подготовкой и обязательно рационом питания.

«Ученые пришли к выводу: чтобы замедлить процесс старения, начинать следить за питанием и вести здоровый образ жизни необходимо как можно раньше. Неправильное питание в молодости приводит к необратимым структурным и клеточным изменениям, ведущим к повреждению ДНК, в частности, к укорачиванию теломеров. А что такое неправильное питание? Например, мало кто знает, что такое трансжиры, а они очень опасны и могут состарить вас намного раньше, так же как и избыток насыщенных жиров в вашем рационе», – говорит глава НИЦ «Здоровое питание» профессор Олег Медведев.

Вопрос о связи длины теломеров с биологическим возрастом еще не решен до конца, исследования продолжаются. В то же время все ученые сходятся на том, что здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность продлевают годы телесного и умственного здоровья человека. В то же время, вредная пища и нездоровые привычки не только сокращают общую продолжительность жизни, но и увеличивают риск развития возрастных заболеваний: онкологических и сердечно-сосудистых болезней, диабета второго типа и болезни Альцгеймера. Они превращают «золотой возраст» человека в процесс борьбы с болезнями, часто мучительный.

Сегодня в борьбе с возрастными заболеваниями намечены три главных направления: диета, генетика и лекарственное лечение. И диета не зря стоит на первом месте. Уже довольно долгое время ученые изучают изменения на молекулярном уровне физиологических процессов, которые возникают в организме под воздействием диет.

«Основные выводы ученых можно свести к следующему: положительно воздействуют на длину теломеров продукты, богатые антиоксидантами (зелень, овощи, орехи и семена), а среди жиров рекордсменами стали полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 – вид ненасыщенных жиров, показанный для долгожителей», – добавил Олег Медведев.

Влиянию потребления жиров на длину теломеров было посвящено отдельное исследование. Выяснилось, что избыточное общее потребление жиров, в особенности насыщенных, приводит к сокращению теломеров. В то же время полиненасыщенные жиры омега-3, в том числе содержащиеся в морепродуктах, защищают теломеры от укорачивания. Отрицательно влияет на длину теломеров потребление продуктов из рафинированной муки, мяса, а также излишек сахара в рационе.

Гуанин, основной компонент теломеров, обладает повышенной чувствительностью к свободным радикалам, поэтому мощным инструментом борьбы с сокращением теломеров является потребление продуктов, богатых антиоксидантами: свежей зелени и овощей.

В рационе обязательно должны присутствовать орехи и семена: главная задача плотной семенной оболочки – защитить ДНК растения от воздействия свободных радикалов, и с защитой человеческих теломеров она тоже справляется. А полезные ненасыщенные жиры, которые содержатся в семечках, помогут восстановиться после излишнего потребления животной пищи.

Изучая воздействие различных пищевых продуктов на биологическое старение, ученые пришли к выводу: сбалансированный рацион работает лучше, чем отдельные виды продуктов, его составляющие.

Таким рационом, сочетающим практически все, что благоприятно воздействует на длину теломеров, оказалась средиземноморская диета. Она богата источниками полиненасыщенных жирных кислот и антиоксидантами: растительными маслами, в первую очередь оливковым, рыбой и морепродуктами, свежей зеленью и орехами.

Среди пищевых продуктов, обладающих доказанной способностью продлить здоровье и долголетие, ученые называют бананы – источник калия, защитника сердечно-сосудистой системы; малину, стимулирующую нормальное клеточное деление; цитрусовые, киви и гранаты как прекрасный источник витамина С; благоприятно влияющую на память и когнитивные способности чернику. Замена в рационе сливочного масла или сыра на авокадо значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащийся в помидорах ликопен защищает организм от онкологических болезней. Кроме того, томаты – богатый источник антиоксидантов.

Так что правильное питание продлевает жизнь и позволяет отсрочить наступление старческих изменений в организме — в этом ученые уже не сомневаются

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