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11 технологических новинок, которые сильно изменят мир
1. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе изобрел программу, которая способна в 80% случаев распознавать рак на ранних стадиях и даже показывать, где находится очаг заболевания. И все это с помощью простейшего анализа крови.
2. В будущем нам не понадобиться выращивать скот для еды. Ученые показали, как можно выращивать животную плоть в лабораториях. Это означает, что человечество будет экономить воду, землю, корм, а еще не придется убивать животных ради мяса.
3. Исследователи Дисней нашли способ заряжать до 320 устройств в одной комнате без единого провода.
4. Поняв, что его изобретение не достаточно прекрасно, 94-летний изобретатель батареи Джон Гуденаф сделал стеклянную, которая во всех смыслах лучше своего предшественника. Она не взрывается, ее можно заряжать, ее емкость в три раза больше и внутри у нее нет жидкостей.
5. Квантовые компьютеры уже совсем близко, их появление помогло бы ученым решить главную проблему – исследовать вселенную. С такими машинами скорость вычислительных систем может повыситься на несколько порядков.
6. Ученые сделали импланты, способные встраиваться в мозг и восстанавливать движение парализованным пациентам.
7. EchoPixel – программа, позволяющая врачам смотреть на твои органы через виртуальную реальность.
8. Портативная солнечная плита GoSun приготовит еду с помощью солнечной энергии. Максимальная температура, зафиксированная в печи, составила 371°C. Печь можно использовать даже зимой при хорошей погоде.
9. Microsoft Hololens – программа, которая позволяет воспроизводить голограммы в поле твоего зрения. На данный момент комплект стоит порядка 3 000 долларов.
10. Распознавание внешности может быть в скором времени использовано в качестве метода, позволяющего идентифицировать человека во время оплаты товаров и услуг. Данная технология уже активно используется в Китае.
11. Ученые из Италии разработали имплант сетчатки, который восстановил утраченное зрение у старых мышей. Вскоре имплант будут испытывать на людях.
материал с gorabbit.ru