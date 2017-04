Ruslan-Invest Любитель

AXIS CRUDE INVESTMENT LTD - axiscrude.com Я не админ!

Старт проекта 17.04.2017





Легенда(google перевод)::

Цитата: AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD является безопасным инвестиционным проектом, разработанным специально для людей хотят получить надежный и выгодный источник реального чистого дохода. AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD предоставляет инвестиционные возможности для индивидуальных и институциональных инвесторов. В AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD вы будете делать большие прибыли , потому что мы имеем выигрышную комбинацию профессионального инвестиционный опыта и нашу торговую технологии, не говоря уже о скорости, гибкости и строго дисциплинированный инвестиционный подход. Станьте нашим клиентом и насладиться одним из лучших инвестиционных возможностей во всем Интернете !!!

AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD открыл свои двери для публики в качестве криптовалюты инвестиционной компании, предлагая один из самых обширных возможностей для Bitcoin энтузиастов инвестировать в будущих мирах самых известная криптовалюты. Первоначально основано группой предприимчивых поклонников Bitcoin, AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD имеет штат , который включает специалист отрасли в области машиностроения, передовые вычислительные технологии и методы добычи криптовалюты. Инвестиционные планы:



План А

3% Ежедневно, продолжительность: 50 дней, $ 10 - $ 8000



PLAN B

4% Ежедневно, продолжительность: 45 дней, $ 8100 - $ 40000



Платежные системы



Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Вывод:

Цитата: Минимальная сумма вывода составляет 0,5 долларов США.

Вывод средств обрабатывается мгновенно. (задержки до 48 часов возможны по вине операций платежных систем) Нет, нет никаких дополнительных комиссий в системе. Партнерская программа:

Цитата: 5% от суммы депозита для каждого 1 - го уровня

2% от суммы депозита для каждого второго уровня

1% от суммы депозита для каждого 3 - го уровня

Особенности игры :





- COMODO RSA не Extended Validation Secure CA Server, действует до Ср, 11 апреля 2018

- FB Группа:





Ознакомиться с проектом - зарегистрированная компания - https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10677370 - COMODO RSA не Extended Validation Secure CA Server, действует до Ср, 11 апреля 2018- FB Группа: https://www.facebook.com/groups/1164399783687345/



Действует предложение по рефбеку своим рефералам 75% - 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://www.axiscrude.com/?ref=arxangel198

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5126...1#post12699214.





Мой депозит:



Цитата: Дата: 26.04.2017 14:05:30 (UTC+3)

Дата оплаты: 26.04.2017 14:05:51 (UTC+3)

Получатель платежа: AXISCRUDE / axiscrude.com

Товар: Deposit to AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD User arxangel198

Счет к оплате: 4AIW9SPN5DHWWXJI2KR93KKE77U5FXPW

Счет в Payeer: 42635104

Платежная система: Payeer

Сумма к оплате: 10.10 USD P.S. Если что то не дописал, или другие погрешности - строго не судите, это моя четвертая тема на форуме!!!







Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

