Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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AXIS CRUDE INVESTMENT LTD - axiscrude.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:13
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 218
Благодарностей: 24
УГ: 2
КП: 0.000
AXIS CRUDE INVESTMENT LTD - axiscrude.com
Я не админ!
Старт проекта 17.04.2017


Легенда(google перевод)::
Цитата:
AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD является безопасным инвестиционным проектом, разработанным специально для людей хотят получить надежный и выгодный источник реального чистого дохода. AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD предоставляет инвестиционные возможности для индивидуальных и институциональных инвесторов. В AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD вы будете делать большие прибыли , потому что мы имеем выигрышную комбинацию профессионального инвестиционный опыта и нашу торговую технологии, не говоря уже о скорости, гибкости и строго дисциплинированный инвестиционный подход. Станьте нашим клиентом и насладиться одним из лучших инвестиционных возможностей во всем Интернете !!!
AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD открыл свои двери для публики в качестве криптовалюты инвестиционной компании, предлагая один из самых обширных возможностей для Bitcoin энтузиастов инвестировать в будущих мирах самых известная криптовалюты. Первоначально основано группой предприимчивых поклонников Bitcoin, AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD имеет штат , который включает специалист отрасли в области машиностроения, передовые вычислительные технологии и методы добычи криптовалюты.
Инвестиционные планы:

План А
3% Ежедневно, продолжительность: 50 дней, $ 10 - $ 8000

PLAN B
4% Ежедневно, продолжительность: 45 дней, $ 8100 - $ 40000


Платежные системы


Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Вывод:

Цитата:
Минимальная сумма вывода составляет 0,5 долларов США.
Вывод средств обрабатывается мгновенно. (задержки до 48 часов возможны по вине операций платежных систем) Нет, нет никаких дополнительных комиссий в системе.
Партнерская программа:

Цитата:
5% от суммы депозита для каждого 1 - го уровня
2% от суммы депозита для каждого второго уровня
1% от суммы депозита для каждого 3 - го уровня

Особенности игры :

- зарегистрированная компания - https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10677370
- COMODO RSA не Extended Validation Secure CA Server, действует до Ср, 11 апреля 2018
- FB Группа: https://www.facebook.com/groups/1164399783687345/


Ознакомиться с проектом


Действует предложение по рефбеку своим рефералам 75% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://www.axiscrude.com/?ref=arxangel198
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5126...1#post12699214.


Мой депозит:


Цитата:
Дата: 26.04.2017 14:05:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 26.04.2017 14:05:51 (UTC+3)
Получатель платежа: AXISCRUDE / axiscrude.com
Товар: Deposit to AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD User arxangel198
Счет к оплате: 4AIW9SPN5DHWWXJI2KR93KKE77U5FXPW
Счет в Payeer: 42635104
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10.10 USD
P.S. Если что то не дописал, или другие погрешности - строго не судите, это моя четвертая тема на форуме!!!



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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