AXIS CRUDE INVESTMENT LTD - axiscrude.com

Я не админ!
Старт проекта 17.04.2017
Легенда(google перевод)::
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AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD является безопасным инвестиционным проектом, разработанным специально для людей хотят получить надежный и выгодный источник реального чистого дохода. AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD предоставляет инвестиционные возможности для индивидуальных и институциональных инвесторов. В AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD вы будете делать большие прибыли , потому что мы имеем выигрышную комбинацию профессионального инвестиционный опыта и нашу торговую технологии, не говоря уже о скорости, гибкости и строго дисциплинированный инвестиционный подход. Станьте нашим клиентом и насладиться одним из лучших инвестиционных возможностей во всем Интернете !!!
AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD открыл свои двери для публики в качестве криптовалюты инвестиционной компании, предлагая один из самых обширных возможностей для Bitcoin энтузиастов инвестировать в будущих мирах самых известная криптовалюты. Первоначально основано группой предприимчивых поклонников Bitcoin, AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD имеет штат , который включает специалист отрасли в области машиностроения, передовые вычислительные технологии и методы добычи криптовалюты.
Инвестиционные планы:
План А
3% Ежедневно, продолжительность: 50 дней, $ 10 - $ 8000
PLAN B
4% Ежедневно, продолжительность: 45 дней, $ 8100 - $ 40000
Платежные системы
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Вывод:
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Минимальная сумма вывода составляет 0,5 долларов США.
Вывод средств обрабатывается мгновенно. (задержки до 48 часов возможны по вине операций платежных систем) Нет, нет никаких дополнительных комиссий в системе.
Партнерская программа:
Особенности игры :
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 75% - 5% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://www.axiscrude.com/?ref=arxangel198
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=5126...1#post12699214
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5% от суммы депозита для каждого 1 - го уровня
2% от суммы депозита для каждого второго уровня
1% от суммы депозита для каждого 3 - го уровня
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Мой депозит:
P.S. Если что то не дописал, или другие погрешности - строго не судите, это моя четвертая тема на форуме!!!
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Дата: 26.04.2017 14:05:30 (UTC+3)
Дата оплаты: 26.04.2017 14:05:51 (UTC+3)
Получатель платежа: AXISCRUDE / axiscrude.com
Товар: Deposit to AXIS-CRUDE INVESTMENT LTD User arxangel198
Счет к оплате: 4AIW9SPN5DHWWXJI2KR93KKE77U5FXPW
Счет в Payeer: 42635104
Платежная система: Payeer
Сумма к оплате: 10.10 USD
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