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Мошенничество во Вьетнаме, или Чего стоит остерегаться

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Старый Сегодня, 10:11
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Мошенничество во Вьетнаме, или Чего стоит остерегаться
Вьетнам - любимая многими страна с прекрасными пляжами, богатая на достопримечательности, но не исключающая при этом разного рода мошенничества. К сожалению, многие отдыхающие зачастую попадают на удочку и становятся объектами мошенников. Что же делать? Как обезопасить себя и близких от таких лиц? Как сделать свой отдых приятным и не омраченным плохими событиями? Об этом и поговорим, перечислив основные схемы поступков мошенников и просто аферистов:

1. Во Вьетнаме купюры с тремя нулями, многие отдыхающие, прилетев впервые, теряются и путаются в их достоинстве. Обманщики пользуются этим и при расчете дают неправильно сдачу, например, вместо 100 000 донгов могут дать 10 000 донгов. Многие купюры по цвету очень похожи, будьте внимательны, проверяйте сдачу.

2. Велорикши часто предлагают свои услуги на улицах города. Перед тем как согласиться на такую поездку, нужно обязательно оговорить стоимость проезда, иначе в конце счет будет таким, словно вы на такси с кондиционером проехали от одного конца города в другой.

3. На пляже и просто на улице можно встретить вьетнамок с коромыслом. Они могут предложить сфотографироваться, человек соглашается, а потом за этим следует требование заплатить деньги.

4. Если вы часто расплачиваетесь пластиковой картой (например, в магазинах, ресторанах и других местах), то имейте в виду, что одновременно с необходимой суммой может сняться дополнительная комиссия. Об этом надо уточнять заранее, когда собираетесь давать карту для оплаты.

5. С пластиковыми картами часто происходят разного рода обманные действия, на которые попадаются туристы во Вьетнаме. Например, вы отдаете карту для оплаты, а вам говорят, что терминал не работает, нужно оплатить на другом и списывают с карты оплату дважды. Если у вас подключена система смс-оповещения, то вы сразу это заметите, если нет, то нужно будет обращаться в свой банк, а это дополнительные хлопоты.

6. Оплата туалета, парковки и т. д. Уточняйте сколько будет стоить заранее, потому что если вы это не сделаете с вас потребуют максимальную сумму.

7. Еще некоторые вьетнамцы любят недодавать сдачу, например, если вам нужно заплатить 2 000 донгов, а вы дали 10 000 донгов, то могут развести руками и сказать что сдачи нет, или что для иностранцев стоит чуть дороже. Держите всегда при себе мелкие купюры.

8. Если официальной платной парковки нет, а вам нужно поставить мотобайк и отойти, то велика вероятность, что по возвращении с вас ближайший продавец потребует оплату, причем сумма может оказаться любой. Будьте внимательны!

9. Иногда вьетнамцы-жулики могут потребовать оплату за проезд по мосту, хотя никаких табличек о платном проезде не будет. В этом случае лучше сделать вид, что вы ничего не понимаете.

10. На железнодорожных вокзалах можно встретить желающего помочь вьетнамца в форме, которого вы точно примете за служащего. Он проводит вас до вагона и начнет требовать за эту услугу несколько долларов. Стоит сразу отказаться от его услуг.

Таким образом, если быть внимательным и осторожным, с вами во Вьетнаме не произойдут неприятности, а отдых получится приятным и позитивным.

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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