Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,675 Благодарностей: 857 УГ: 4 КП: 0.263

Вся правда о будущем без автомобиля



Исследование, проведённое Колумбийским университетом, показало, что с флотом из всего 9000 автономных автомобилей Uber может заменить все такси в Нью-Йорке — пассажиры будут ожидать поездку в среднем 36 секунд, а стоимость составит 50 центов за милю. Такое удобство и низкая стоимость сделают ненужным владение автомобилем, а автономные такси по запросу — «облачный транспорт» — быстро станут доминирующей формой передвижения, вытеснив не только обычные личные авто, но и общественный транспорт. Uber оценивается в 41 миллиард долларов, а всего в США 171000 такси, и если учесть, что средняя цена автомобиля 25000, то развёртывание всей сети обойдётся всего в 4.3 миллиарда.



— Количество автовладельцев растёт с ростом глобального среднего класса. 3,5 миллиарда человек или около демонстрируют глобальный средний уровень, а к 2030 году этот показатель может возрасти до 5,5 миллиардов;



— Беспилотные авто переломят кривую роста количества автовладельцев и служебных авто;



— Intel только что объявила, что потратит 15,3 миллиарда долларов на покупку Mobileye (производителя компонентов для беспилотных авто);



— Qualcomm потратила 47 млрд. долларов на покупку NXP, крупнейшего поставщика автомобильных чипов;



— Google, Uber, Ford, Tesla, Nvidia и другие прилагают большие усилия для создания собственных беспилотных автомобилей



Долгосрочные последствия внедрения беспилотных авто могут быть ошеломляющими. Price waterhouse Coopers (PwC) предсказывает, что количество автомобилей на дороге сократится на 99%, в количественном выражении – сокращение с 245 миллионов до всего 2,4 миллиона автомобилей. Вспомогательные связанные с автомобилстроением отрасли, такие как автомобильный страховой рынок стоимостью 200 млрд долларов, автомобильный финансовый рынок стоимостью 100 млрд долларов, 100-миллиардный рынок автостоянок и рынок автопродаж размером более 300 млрд долларов — рухнут, поскольку спрос на их услуги испарится.



Nextbigfuture считает, что сокращение владения автомобилями будет отставать от фактического отказа от использования личных машин. Это объясняется тем, что старшие поколения будут неохотно отказываться от владения транспортными средствами, даже если они перейдут на беспилотные авто для поездок на работу. В таких городах, как Гонконг и Нью-Йорк, по-прежнему имеется право собственности на автотранспорт, несмотря на отличный общественный транспорт и такси.



В одной только Европе на долю автомобильной промышленности приходится около 12 миллионов рабочих мест (включая связанные специальности); В США — более 8 миллионов, в Японии — более 5 миллионов.



По данным Бюро статистики труда, 884 тыс. человек заняты в производстве автомобилей и запчастей, а также 3,02 млн — в дилерской и эксплуатационной сети. На грузовики, автобусы, доставку и такси приходится почти 6 миллионов профессионалов. Практически все эти 10 миллионов рабочих мест будут ликвидированы в течение 10-15 лет. Во всем мире это означает сокращение от 50 до 100 миллионов рабочих мест.



— устранение потребностей в владении автомобилями принесёт триллионы дополнительного располагаемого дохода;



— Повышение производительности труда — предоставление работникам возможности работать при передвижении на авто может потенциально увеличить производительность на 12-20%, соответственно на столько же может вырасти ВВП;



— цепочки поставок и перемещение товаров могут быть значительно более эффективными;



— пробки исчезнут;



— дорожно-транспортные происшествия, травмы и смертельные случаи станут редкостью;



— существующая пропускная способность дорог может быть увеличена более чем в 5 раз;



— города могут быть трансформированы



— с возрастом многие пожилые люди больше не могут безопасно управлять автомобилем. Беспилотные авто помогут им стать более мобильными и независимыми.



Источник Исследование, проведённое Колумбийским университетом, показало, что с флотом из всегоможет заменить все такси в Нью-Йорке — пассажиры будут ожидать поездку в среднем 36 секунд, а стоимость составит 50 центов за милю. Такое удобство и низкая стоимость сделают ненужным владение автомобилем, а автономные такси по запросу — «облачный транспорт» — быстро станут доминирующей формой передвижения, вытеснив не только обычные личные авто, но и общественный транспорт. Uber оценивается в, а всего в США 171000 такси, и если учесть, что средняя цена автомобиля 25000, то развёртывание всей сети обойдётся всего в— Количество автовладельцев растёт с ростом глобального среднего класса.человек или около демонстрируют глобальный средний уровень, а к 2030 году этот показатель может возрасти до 5,5 миллиардов;— Беспилотные авто переломят кривую роста количества автовладельцев и служебных авто;— Intel только что объявила, что потратитдолларов на покупку Mobileye (производителя компонентов для беспилотных авто);— Qualcomm потратилана покупку NXP, крупнейшего поставщика автомобильных чипов;— Google, Uber, Ford, Tesla, Nvidia и другие прилагают большие усилия для создания собственных беспилотных автомобилейДолгосрочные последствия внедрения беспилотных авто могут быть ошеломляющими. Price waterhouse Coopers (PwC) предсказывает, что количество автомобилей на дороге сократится на 99%, в количественном выражении – сокращение с 245 миллионов до всегоавтомобилей. Вспомогательные связанные с автомобилстроением отрасли, такие как автомобильный страховой рынок стоимостью 200 млрд долларов, автомобильный финансовый рынок стоимостью 100 млрд долларов, 100-миллиардный рынок автостоянок и рынок автопродаж размером более 300 млрд долларов — рухнут, поскольку спрос на их услуги испарится.Nextbigfuture считает, что сокращение владения автомобилями будет отставать от фактического отказа от использования личных машин. Это объясняется тем, что старшие поколения будут неохотно отказываться от владения транспортными средствами, даже если они перейдут на беспилотные авто для поездок на работу. В таких городах, как Гонконг и Нью-Йорк, по-прежнему имеется право собственности на автотранспорт, несмотря на отличный общественный транспорт и такси.В одной только Европе на долю автомобильной промышленности приходится около 12 миллионов рабочих мест (включая связанные специальности); В США — более 8 миллионов, в Японии — более 5 миллионов.По данным Бюро статистики труда, 884 тыс. человек заняты в производстве автомобилей и запчастей, а также 3,02 млн — в дилерской и эксплуатационной сети. На грузовики, автобусы, доставку и такси приходится почти 6 миллионов профессионалов. Практически все эти 10 миллионов рабочих мест будут ликвидированы в течение 10-15 лет. Во всем мире это означает сокращениерабочих мест.— устранение потребностей в владении автомобилями принесёт триллионы дополнительного располагаемого дохода;— Повышение производительности труда — предоставление работникам возможности работать при передвижении на авто может потенциально увеличить производительность на 12-20%, соответственно на столько же может вырасти ВВП;— цепочки поставок и перемещение товаров могут быть значительно более эффективными;— пробки исчезнут;— дорожно-транспортные происшествия, травмы и смертельные случаи станут редкостью;— существующая пропускная способность дорог может быть увеличена более чем в 5 раз;— города могут быть трансформированы— с возрастом многие пожилые люди больше не могут безопасно управлять автомобилем. Беспилотные авто помогут им стать более мобильными и независимыми.

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