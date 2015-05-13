Стартап AltheaDx Inc привлек $27 млн для индивидуальных терапевтических решений

Стартап AltheaDx Inc, расположенный в Сан-Диего (штат Калифорния), привлек $ 27 млн финансирования, закрыв раунд D для проведения молекулярных диагностик.
Инвесторы не были раскрыты. Компания нацелена использовать инвестиции для увеличения продаж, улучшения маркетинга, чтобы выйти международный уровень.
Основанная в 2009 году под руководством Хорхома Гарчесома (сейчас президент и главный исполнительный директор), AltheaDx обеспечивает молекулярную диагностику и предлагает услуги по проведению клинических пробного тестирования, чтобы достичь индивидуальные терапевтические решения для пациентов. Лидирующий продукт под названием IDgenetix уже сейчас применяется в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, психоневрологических расстройств и различных видах боли.
На сегодняшний день, деятельность компании аккредитована Колледжем американских патологов и получила Свидетельство об аттестации лаборатории контроля качества (CLIA).
Также напомню, что стартап за все свое время существования привлек порядка $ 46 млн инвестиций, которые успешно направил на молекулярную диагностику и запуск IDgenetix
Специально для MMGP.RU