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В Москве состоялась презентация фильма “Блокчейн и мы”

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В Москве состоялась презентация фильма “Блокчейн и мы”
23-го апреля в Москве, «Коворкинге 14» состоялась презентация авторского, документального фильма 2017-го года «Блокчейн и Мы». Субтитры с переводом на русский подготовил криптоэнтузиаст Сергей Севанцян, а автор фильма Мануэль Стагарс представил фильм русской аудитории.

Мануэль Стагарс — экономист, режиссер, автор статей и серийный предприниматель с 20-летним опытом работы в Швейцарии, США, Японии и Сингапуре. Его актуальные проекты сосредоточены на потенциале цифровых технологий для экономических систем по всему миру. Мануэль имеет ученую степень по экономике Лондонской школы экономики и политики и множество финансовых дипломов и сертификатов.
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