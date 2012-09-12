В Москве состоялась презентация фильма “Блокчейн и мы”

23-го апреля в Москве, «Коворкинге 14» состоялась презентация авторского, документального фильма 2017-го года «Блокчейн и Мы». Субтитры с переводом на русский подготовил криптоэнтузиаст Сергей Севанцян, а автор фильма Мануэль Стагарс представил фильм русской аудитории.
Мануэль Стагарс — экономист, режиссер, автор статей и серийный предприниматель с 20-летним опытом работы в Швейцарии, США, Японии и Сингапуре. Его актуальные проекты сосредоточены на потенциале цифровых технологий для экономических систем по всему миру. Мануэль имеет ученую степень по экономике Лондонской школы экономики и политики и множество финансовых дипломов и сертификатов.