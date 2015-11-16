OPLOTT



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Альфа-Банк разрешил своим клиентам кредитовать магазины через сервис "Поток"

Российский Альфа-Банк полностью запустил онлайн-платформу "



Инвестором на этой онлайн-платформе может стать любое физическое лицо, но главное условие: - нужно иметь свой счет в Альфа-Банке. Инвестор может вкладывать начиная от 10 000 рублей и до полумиллиона. Другими словами инвестор одалживает свои средства посредством Альфа-Банка в компании малого бизнеса, которые нуждаются в срочных средствах на свою работу в стабильном режиме. Кстати, сами такие компании могут иметь свой расчетный счет в любом российском банке.



И как сообщается, с сегодняшнего дня, то есть с 25 апреля, физические лица, которые являются клиентами сервиса "Поток" смогут выдавать розничным магазинам займы в указанных выше финансовых ограничительных рамках. Таким образом инвесторы смогут заработать на выдаче таких займов до 30% годовых.



Сами же розничные магазины должны быть партнерами кредитного брокера Moneycare. Владельцы этих магазинов (это в основном так называемые ИПешники), пользуясь этим сервисом смогут брать займы объемом до 2 млн рублей в течение одних суток с момента онлайн подачи своей заявки. Для них займ будет одобряться без дополнительного сбора справок и предоставления залога с их стороны. Ставка по выданному займу составит от 30 до 40 процентов в год. Получить такой займ можно будет сроком от 1 дня до 6 месяцев. При самой высокой ставке (40 процентов в год) предприниматель будет платить за полученный 1 млн рублей по 7 500 рублей в неделю. Если предприниматель погасит займ досрочно, то сервис не возьмет с него какие-либо штрафы - это разрешается делать по условиям сервиса. Заявку на займ владелец розничного магазина сможет оставить в режиме онлайн на сайте кредитного брокера Moneycare.



И как заявили в пресс-службе "Поток.Диджитал", очевидно, что такие займы подойдут владельцам магазинов, которым нужна наличка в самом скором времени и на непродолжительный срок. Например, ИПешник договаривается о выгодной цене для себя у поставщика товара, но обещает оплатить его сразу же, а денег на это у него не хватает и тогда он онлайн может обратиться за займом в сервис "Поток" и получит деньги уже через сутки, т.е. довольно быстро. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что невозвраты в при таком кредитовании сведены до минимума, так как проверка предпринимателей будет двойной: - как со стороны "Потока" (причём в автоматическом режиме), так и со стороны экспертов кредитного брокера Moneycare.



Также сообщается, что в течение 2016 и начала e;t 2017 года, физические лица работающие с сервисом "Поток" уже выдали 212 займов общим объемом 164,81 млн рублей. Доходность у них при этом составила от 16,7% до 22,8% годовых.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58ff800133915 Российский Альфа-Банк полностью запустил онлайн-платформу " Поток " на рынке P2B-кредитования в феврале прошлого года. Организатором сервиса "Поток" является ООО "Поток.Диджитал" и соответственно Альфа-Банк и "Поток.Диджитал" являются в данном случае аффилированными компаниями и входят в ГК "Альфа-Групп".Инвестором на этой онлайн-платформе может стать любое физическое лицо, но главное условие: - нужно иметь свой счет в Альфа-Банке. Инвестор может вкладывать начиная от 10 000 рублей и до полумиллиона. Другими словами инвестор одалживает свои средства посредством Альфа-Банка в компании малого бизнеса, которые нуждаются в срочных средствах на свою работу в стабильном режиме. Кстати, сами такие компании могут иметь свой расчетный счет в любом российском банке.И как сообщается, с сегодняшнего дня, то есть с 25 апреля, физические лица, которые являются клиентами сервиса "Поток" смогут выдавать розничным магазинам займы в указанных выше финансовых ограничительных рамках. Таким образом инвесторы смогут заработать на выдаче таких займов до 30% годовых.Сами же розничные магазины должны быть партнерами кредитного брокера Moneycare. Владельцы этих магазинов (это в основном так называемые ИПешники), пользуясь этим сервисом смогут брать займы объемом до 2 млн рублей в течение одних суток с момента онлайн подачи своей заявки. Для них займ будет одобряться без дополнительного сбора справок и предоставления залога с их стороны. Ставка по выданному займу составит от 30 до 40 процентов в год. Получить такой займ можно будет сроком от 1 дня до 6 месяцев. При самой высокой ставке (40 процентов в год) предприниматель будет платить за полученный 1 млн рублей по 7 500 рублей в неделю. Если предприниматель погасит займ досрочно, то сервис не возьмет с него какие-либо штрафы - это разрешается делать по условиям сервиса. Заявку на займ владелец розничного магазина сможет оставить в режиме онлайн на сайте кредитного брокера Moneycare.И как заявили в пресс-службе "Поток.Диджитал", очевидно, что такие займы подойдут владельцам магазинов, которым нужна наличка в самом скором времени и на непродолжительный срок. Например, ИПешник договаривается о выгодной цене для себя у поставщика товара, но обещает оплатить его сразу же, а денег на это у него не хватает и тогда он онлайн может обратиться за займом в сервис "Поток" и получит деньги уже через сутки, т.е. довольно быстро. Также в пресс-службе обратили внимание на то, что невозвраты в при таком кредитовании сведены до минимума, так как проверка предпринимателей будет двойной: - как со стороны "Потока" (причём в автоматическом режиме), так и со стороны экспертов кредитного брокера Moneycare.Также сообщается, что в течение 2016 и начала e;t 2017 года, физические лица работающие с сервисом "Поток" уже выдали 212 займов общим объемом 164,81 млн рублей. Доходность у них при этом составила от 16,7% до 22,8% годовых.По материалам источник

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