Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,023 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Банк Кореи: издержки могут ограничить использование криптовалют

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:13
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 2,708
Благодарностей: 1,414
УГ: 6
КП: 0.681
подарки
Банк Кореи: издержки могут ограничить использование криптовалют
Центральный банк Южной Кореи опубликовал новый рабочий доклад о криптовалютах.
Доклад был написан исследователями Банка Кореи и Университета Хонъик в Сеуле, документ стремится выявить факторы, которые могут стимулировать использование криптовалюты вместо государственной фиатной денежной системы.

По словам авторов, вероятно, когда цифровые валюты станут более широко использоваться, между двумя экономиками будет симбиоз. А именно, когда затраты на использование одной валюты будут увеличиваться, другая будет терять в своей стоимости. Вполне вероятно, что на этой почве будут производиться спекуляции, чтобы повысить привлекательность той или иной валюты.

Тем не менее, авторы склонны придерживаться мнения, что издержки будут поддерживать баланс систем:

«Крупные затраты на использование декретной валюты увеличивают спрос на цифровые валюты. И наоборот – масштабные затраты на использование криптовалют увеличивают спрос на декретную. В мире неидеальных валют, где неопределенные издержки ассоциируются с использованием валюты, маловероятно, что относительные затраты на использование цифровых токенов будут достаточно низкими, чтобы полностью вытеснить декретные деньги».

Доклад вписывается в масштабную тенденцию среди центральных банков, финансовых групп и других организаций изучать развитие криптовалют.

Действительно, авторы утверждают, что их работа сможет больше объяснить регуляторам эту динамику, что крайне важно, ведь такие системы становятся все более распространенными:

«Результаты нашей работы могут быть полезны тем директивным органам и регуляторам, которые хотят получить представление о новой денежной системе, в которой частная цифровая валюта сосуществует с декретными деньгами, выпущенными центральным банком».

Этот отчет является последней работой Банка Кореи, одного из самых прогрессивных центральных банков в отношении использования технологии блокчейна.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Новости криптовалют и аналитика рынков
Alex077 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк Кореи присоединяется к блокчейн-консорциуму R3 МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.02.2017 14:37
В Украину в 2017 году могут прийти инвестиции из Китая и Кореи moskva Новости в мире финансов и инвестиций 13 04.01.2017 21:45
Должникам могут ограничить доступ к госуслугам. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 10 17.05.2015 21:17
Работающим пенсионерам могут ограничить выплату пенсий gsv93 Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.02.2015 17:58
Россиянам могут ограничить доступ к интернет-кошелькам VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 8 17.02.2015 15:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mcklad
Resonance-capital.eu - РЕФБЕК 200%
От mcklad в разделе «Реферальные и страховые предложения»
Аватар Rost77
Новый налог на выигрыш в Беларуси
От Rost77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар lexalone
incomgold.com - incomgold
От lexalone в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ~XG~
Кабмин ужесточил требования к банкам, в которых размещаются депозиты местных бюджетов
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар suran
chess.wolf-ware.ru - заработай, играя в шахматы
От suran в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tiu-bik
Государственные облигации
От tiu-bik в разделе «Фьючерсы, опционы, векселя и облигации»
.     
Пользователей
409,023
Тем
466,621
Сообщений
11,517,343

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube