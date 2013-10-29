Банк Кореи: издержки могут ограничить использование криптовалют

Центральный банк Южной Кореи опубликовал новый рабочий доклад о криптовалютах.
Доклад был написан исследователями Банка Кореи и Университета Хонъик в Сеуле, документ стремится выявить факторы, которые могут стимулировать использование криптовалюты вместо государственной фиатной денежной системы.
По словам авторов, вероятно, когда цифровые валюты станут более широко использоваться, между двумя экономиками будет симбиоз. А именно, когда затраты на использование одной валюты будут увеличиваться, другая будет терять в своей стоимости. Вполне вероятно, что на этой почве будут производиться спекуляции, чтобы повысить привлекательность той или иной валюты.
Тем не менее, авторы склонны придерживаться мнения, что издержки будут поддерживать баланс систем:
«Крупные затраты на использование декретной валюты увеличивают спрос на цифровые валюты. И наоборот – масштабные затраты на использование криптовалют увеличивают спрос на декретную. В мире неидеальных валют, где неопределенные издержки ассоциируются с использованием валюты, маловероятно, что относительные затраты на использование цифровых токенов будут достаточно низкими, чтобы полностью вытеснить декретные деньги».
Доклад вписывается в масштабную тенденцию среди центральных банков, финансовых групп и других организаций изучать развитие криптовалют.
Действительно, авторы утверждают, что их работа сможет больше объяснить регуляторам эту динамику, что крайне важно, ведь такие системы становятся все более распространенными:
«Результаты нашей работы могут быть полезны тем директивным органам и регуляторам, которые хотят получить представление о новой денежной системе, в которой частная цифровая валюта сосуществует с декретными деньгами, выпущенными центральным банком».
Этот отчет является последней работой Банка Кореи, одного из самых прогрессивных центральных банков в отношении использования технологии блокчейна.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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