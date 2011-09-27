Прибыль T-Mobile продолжает расти, +48% за квартал

Число клиентов T-Mobile выросло на 1,1 млн в первом квартале 2017 года, общее число пользователей достигло отметки в 72 млн человек. В отчете также был указан доход компании за этот период - $9,6 млрд, из которых прибыль составила $698 млн, что на 46% больше чем в прошлом году.
Достигнутый результат позволил инвесторам получить дивиденды в размере $0,8 за акцию. Ранее, аналитики Wall Street предсказывали сумму более, чем в 2 раза меньше - $0,34. Из числа новых клиентов, 914000 стали подписчиками услуг беспроводной связи - это позволит обеспечить компанию ежемесячными поступлениями абонентской платы.
Исходя из новых данных, T-Mobile значительно опережает Verizon по числу привлеченных клиентов пользующихся услугами беспроводной связи. Показатели Verizon более скромные - 300000 клиентов. Общие показатели Verizon, также не особо утешительны. Несмотря на приток новых клиентов, продажа беспроводных услуг падает и число пользователей начало стремительно снижаться. Самый большой показатель - 114 млн человек. Все это происходит не только из-за большого числа конкурентов, но и вследствие низкого качества предоставляемых услуг.
В свою очередь, T-Mobile продолжает набирать обороты и многие конкуренты стали партнерами, для внедрения собственных услуг беспроводной связи или обновления уже существующих планов.
Такой стремительный рост T-Mobile, не только значительно увеличил число партнеров и пользователей, но и позволил выкупить 45% всех доступных низкочастотных спектров в США. Для информации, доступные частоты можно выкупить на аукционе проводимом "Федеральной комиссией по связи США".
По словам генерального директора компании Джона Лежера, теперь T-Mobile сможет обеспечить связью все страну и стать одним из самых крупных поставщиков беспроводной связи.
Перевод специально для MMGP.ru