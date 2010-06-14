НБУ предложил банкам уменьшать бумажный документооборот

НБУ разработал проект изменений в Положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.
Подготовка этих изменений осуществлялась в рамках сотрудничества НБУ и Независимой ассоциации банков Украины над реализацией проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможной и удобной для обеих сторон отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов.
В частности Положением № 639 определяется порядок, условия предоставления и получения банками гарантий в национальной и иностранных валютах.
Изменения в этого нормативного акта разработаны с целью:
- распространение электронного документооборота на всех этапах осуществления банками и их клиентами операций по гарантиям,
- адаптации его норм к Унифицированных правил для гарантий по требованию, разработанных Международной торговой палатой,
- учет современных тенденций на рынке и модернизации регулирования операций по гарантиям.
Поэтому Национальный банк предлагает изложить Положения № 639 в новой редакции и урегулировать, в частности, вопросы:
- уменьшение количества бумажных документов, используемых при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;
- использование электронных документов на всех этапах осуществления уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;
- уменьшение количества формальных инструкций в порядке работы с гарантиями;
- адаптации порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах современной международной практики осуществления операций по гарантиям.
Проект и анализ его регуляторного влияния обнародованы 24 апреля 2017 на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины (раздел "Законодательство", подраздел "Проекты регуляторных актов Национального банка Украины и их обсуждение»).
По материалам НБУ
Поддерживаю такие действия НБУ. Только надо делать такие решения во всех сферах деятельности.