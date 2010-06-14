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НБУ предложил банкам уменьшать бумажный документооборот

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НБУ предложил банкам уменьшать бумажный документооборот
НБУ разработал проект изменений в Положение о порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах.

Подготовка этих изменений осуществлялась в рамках сотрудничества НБУ и Независимой ассоциации банков Украины над реализацией проекта #Paperless, суть которого заключается в максимально возможной и удобной для обеих сторон отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов.

В частности Положением № 639 определяется порядок, условия предоставления и получения банками гарантий в национальной и иностранных валютах.

Изменения в этого нормативного акта разработаны с целью:
  • распространение электронного документооборота на всех этапах осуществления банками и их клиентами операций по гарантиям,
  • адаптации его норм к Унифицированных правил для гарантий по требованию, разработанных Международной торговой палатой,
  • учет современных тенденций на рынке и модернизации регулирования операций по гарантиям.

Поэтому Национальный банк предлагает изложить Положения № 639 в новой редакции и урегулировать, в частности, вопросы:
  • уменьшение количества бумажных документов, используемых при оформлении уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;
  • использование электронных документов на всех этапах осуществления уполномоченными банками и их клиентами операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах;
  • уменьшение количества формальных инструкций в порядке работы с гарантиями;
  • адаптации порядке осуществления банками операций по гарантиям в национальной и иностранных валютах современной международной практики осуществления операций по гарантиям.

Проект и анализ его регуляторного влияния обнародованы 24 апреля 2017 на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины (раздел "Законодательство", подраздел "Проекты регуляторных актов Национального банка Украины и их обсуждение»).

По материалам НБУ

Поддерживаю такие действия НБУ. Только надо делать такие решения во всех сферах деятельности.
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 14:47.
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