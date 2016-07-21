Robop-tech собрали 1,32 миллиарда долларов финансирования по всему миру

Робототехнологии в сфере консультирования собрали порядка 1,32 миллиарда долларов финансирования по всему миру, начиная с 2012 года. При этом США лидируют с 57% объема сделок. Следующую за лидером строчку занимает Германия, затем - Великобритания и Китай.
30% от общего объема финансирования в технологические стартапы занимают именно стартапы с робо-консультантами. Три из самых ранних робо-адвизоров являющихся самыми крупными по целям финансирования являются Betterment, Personal Capital и Wealthfront.
Робо-адвизоры были запущены в порядка 17 странах за пределами США.
С 2012 года доля робо-адвизоров из США составляет 57% от общей мировой доли сделок за этот период. Германия, для сравнения, занимает лишь 9% от общего объема, следом за Германией идут Великобритания и Китай.
Два крупнейших фонда финансирования робо-адвизоров за пределами США были Wacai и Nutmeg
. Первый из которых помогал контролировать личное благосостояние. Стартап с данным робо-адвизором был основан в Китае. Компания собрала 80 миллионов долларов
. В финансировании приняли участие CDH Investments, China Broadband Capital, China International Capital Corporation, IDG Capital Partners и Qiming Venture Partners.
FinTech компании в основном сосредоточены на управлении капиталом, и данные технологии продолжают набирать популярность по сравнению с традиционными советниками.
Наиболее выдающийся старта, который получил достаточно хорошее финансирование - Personal Capital
, привлекший более 200 миллионов долларов инвестиций.
В финансировании приняли участие такие компании как BlackRock, BlackRock, Correlation Ventures, Corsair Capital Management, Crosslink Capital, IGM Financial, Institutional Venture Partners, Propel Venture Partners, Silicon Valley Bank, USAA и Venrock.
Подобным успешным стартапом, но за пределами США, был Китайский стартап Wacai, получивший финансирование на сумму 186,6 миллиона долларов.
Переведено специально для MMGP.ru