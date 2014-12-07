Пять европейских корпораций инвестируют 5 млрд евро в "Северный Поток - 2"

Сегодня был сделан ещё очень важный шажок в реализации инвестиционного проекта "Северный Поток - 2", который поможет Европейскому Союзу увеличить импорт газа, тем самым повысив надёжность снабжения стран Еврозоны энергоносителями.
Дочернее подразделение государственной корпорации "Газпром", компания Nord Stream 2 AG подписала договор об инвестициях проекта газопровода с такими крупными иностранными компаниями, как ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall.
Согласно подписанному инвестиционному договору, пять крупных корпораций из Европейского Союза обязуются инвестировать на долгосрочной основе сумму, равную 50 процентам стоимости всего проекта газопровода. По скромным оценкам специалистов, весь проект "Северный Поток - 2" оценивается на сумму в 9,5 млрд евро. Каждая европейская корпорация обязуется инвестировать 950 млн евро. Не смотря на крупные инвестиции со стороны иностранного бизнеса, единственным владельцем всех акций проектной компании Nord Stream 2 AG останется российская государственная корпорация "Газпром".
В коммюнике по поводу подписания крупного инвестиционного договора говорится, что для Европейского Союза реализуемый проект газопровода имеет стратегическое значение. Благодаря наличию проекта "Северный Поток - 2" на европейском газовом рынке появится конкуренция. В свою очередь, развитие газовой инфраструктуры на севере Европы обеспечит долгосрочную энергетическую безопасность всем странам Европейского Союза. Особенно это важно в будущем, когда начнётся прогнозируемое снижение добычи природного газа внутри ЕС из-за истощения газовых месторождений.
Проект "Северный Поток -2" - это газопровод, который тянется из России в Германию по дну Балтийского моря. Протяжённость газопровода составляет 1220 км. Проектная мощность газопровода составит 55 млн кубов природного газа в год. Проект "Северный Поток - 2" сможет напрямую связать ресурсные бассейны России с потребителями из Европы. Реализация проекта стартует в следующем году. Первый газ по газопроводу достигнет европейских берегов в 2019 году.
специально для mmgp.ru