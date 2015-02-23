Компания состоящая из 5 человек получила 7 млрд контракт с Газпромом

Газпром заключил контракт на 7,85 млрд рублей с компанией в штате которой числится 5 человек
В конце прошлого года была основана фирма Inter management
. На днях это компания получила подрядный контракт с Газпромом на 7,85 млрд рублей. Компания будет строить магистраль по экспорту газа в Китай. Название газопровода будет носить "СИЛА СИБИРИ", а оценка проекта составляет 7,85 млрд рублей.
Inter management выиграла сразу тридцать четыре подряда, каждая сумма из которых не превышает 399 млн рублей. Основные задачи проектов относятся к обустройству технических подъездов, а так же промышленных складов хранения отходов, а так же проектирование и постройку кабельной воздушной сети электропередачи. Так же одни из подрядов есть строительство площадки для вертолета.
Тендер проходил с участием всего 2 компаний, одна из которых получила все субподряды, а второй оказалась компания ТЭКсвязьинжиниринг. Которой так и не получилось взять хоть бы 1 позицию. В некоторых тендерах, Интер менеджмента выступил единоличным претендентом.
Компания по данным реестра состоит из 5 человек, и уставной капитал составляет 150 000 рублей.
Владелец 100 процентов акция Интер менеджмента является Сергей Самарин. В нескольких выпусках журнала Форбс, было упомянуто, что в последнее время Газпром часто отдает многомиллиардные контракты, маленьким неизвестным молодым фирмам.
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Специально для mmgp.ru