Investcorp инвестирует $160 млн. в промышленную недвижимость США
Инвестиционная компания Бахрейна Investcorp инвестировала в промышленную недвижимость США $160 млн.
По словам представителей компании покупка включает в себя шесть объектов недвижимости общей площадью около 1,8 млн. кв. футов складских и торговых площадей.
Инвестиции Investcorp сделала в покупку промышленной недвижимости в Чикаго и Бостоне.
Купленная недвижимость представляет собой три холодильных склада в Чикаго, купленных в партнерстве с владельцем и партнером Bridge Development Partners, а также 1,1 млн. квадратных футов складских помещений, площадей распределения и гибкого пространства в Бостоне, рекапитализированных через Condyne Capital Partners.
«Потребители, которые в основном покупают через Интернет хотят, чтобы их покупки доставлялись как можно быстрее. Приобретая склады вблизи крупных городов, таких как Чикаго и Бостон, мы полагаем, что мы выиграем от привлекательной динамики рынка и увидим стабильный рост доходов, а также повышение стоимости активов», - заявил управляющий директор Investcorp Фахад Мурад.
Для Investcorp это не первая покупка недвижимости в США, ранее в октябре 2016 года компания купила четыре промышленных здания в районе Бостона.
Она также приобрела три многоквартирных дома в США в феврале этого года за $400 млн.