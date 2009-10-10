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Сколько стоят инвестиции в добрые дела на примере граждан Германии

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#1
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Сколько стоят инвестиции в добрые дела на примере граждан Германии


Слышали ли вы такое выражение, что за добро нужно всегда платить? Жители Германии на своей шкуре смогли испытать всю правдивость данной мудрости. Ведь все, кто решил помогать беженцам с Ближнего Востока, сами оказались на грани экономической катастрофы.

А ведь всё как всегда. Были благие намерения. Люди хотели помочь тем, кто искал от войн защиту в Германии. Именно поэтому многие германцы высылали приглашения для родственников беженцев, которые уже осели в ФРГ. Механизм простой, приглашающий подписывает особый формуляр, который обязывает добряка нести финансовые расходы на размещение и питание приглашённых, до того времени, как вновь прибывшие получат официальный статус. В среднем стоимость расходов на одного приглашённого - 800 евро в месяц. Стоимость медицинской страховки берут на себя местные власти. То есть, после того, как прибывший получал официальные документы, разрешающие пребывать в Германии, опека над ним аннулировалась. Это в теории. На деле же всё происходит иначе.

Внезапно стало выясняться, что поручители и дальше должны нести финансовую ответственность за родственников беженцев, которых они сами и пригласили, даже в тот момент, когда мигранты получают от государства пособие. В Федеральном министерстве труда, считают, что ни о каком прекращении поручительства не должно быть и речи. Представьте, в каком теперь шоке находятся сердобольные германцы, которые пригласили родственников первой волны беженцев. Ведь на их хрупкие плечи возложили немалые ежемесячные финансовые обязательства.

Как пример могут послужить данные, опубликованные городской администрации гессенского города Гисен Клауса-Дитера Гроте. Семью из Сирии, в количестве четырёх человек теперь обеспечивает из своего кармана добрая германская семья, тратя на это 13 тысяч евро в год. Если же ни один член семьи не сможет найти работу, то сумма возрастёт до 52000 евро. По крайней мере, именно такие счета выписывают добродушным бюргерам в администрации города и в отделении Агентства по труду. Один из политиков из "зелёной партии", который сам стал поручителем для родственников первой волны мигрантов, заявляет, что из-за такой политики властей, многие немецкие семьи оказались на грани финансового банкротства.

А между тем, на сторону Министерства труда Германии становится и судебная система. Теперь, благодаря решению Федерального административного суда, власти могут предъявлять финансовые требования к гражданам страны, которые выступили поручителями. Все те немцы, что хотели помочь, а теперь попали под финансовый каток, чувствуют себя обманутыми, и обращаются в суды высшей инстанции. Но исход таких судебных разбирательств не могут теперь предсказать даже умудрённые опытом юристы.

Специально для mmgp.ru
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