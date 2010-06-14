Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Угадай прогноз на 01.05.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart)

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В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 13:27
#1
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
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Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Любимая тема Угадай прогноз на 01.05.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart)
Угадайте курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 01.05.2017 и получите денежный приз от компании ForexMart!


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс валютной пары USD/JPY по цене Bid на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 01.05.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart

Предполагаемый курс валютной пары USD/JPY публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения НЕ могут повторяться.
2. Один пользователь - один прогноз.
3. Указать в теме конкурса ваш ник на форуме и предполагаемый курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 01.05.2017
4. Прогнозы принимаются по 28.04.2017 по МСК включительно.
5. Представитель компании ForexMart объявляет курс в теме конкурса.


Призовой фонд - 100$
получает тот, кто максимально близко угадает курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 01.05.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart (если количество победителей 2 ( в случае если разница в пунктах +/-), то призовой фонд делится пополам)
!!!Участник, занявший призовое место, не может претендовать на приз в течение следующих 4 недель. В случае появления подобного прецедента, приз будет передан следующему Участнику.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет в компании ForexMart. Приз не снимаемый. Максимальная сумма, доступная к снятию с призового счета, не может превышать суммы приза . Плечо для работы на призовом счете - 1:50.



Если у вас возникли вопросы по конкурсу, смело задавайте их в этой теме. На ваши вопросы ответит представитель компании ForexMart - MarinaForexMart.

Желаю всем удачных прогнозов.
__________________
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Метки
$100, usd/jpy, конкурс, угадай курс, форекс конкурс
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