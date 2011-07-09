Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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etherfull2.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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Старый Сегодня, 12:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.09.2011
Сообщений: 133
Благодарностей: 15
УГ: 0
КП: 0.023
etherfull2.com
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!

РЕГИСТРАЦИЯ



Старт проекта 23/04/2017

Инвестиционный сервис EtherFull2 ведет свою деятельность на криптовалютном рынке, совершая торговые операции с контрактами на разницу цены на Ethereum.

Оборотный капитал, который используется нашими управляющими для совершения торговых сделок, формируется по принципу суммы торгового капитала компании и инвестированных средств. До появления на рынке Ethereum каждый, из ныне работающих в EtherFull2 трейдеров, работал с Bitcoin и зарабатывал как на повышениях так и на понижениях курса криптовалюты и теперь применяет свой накопленный опыт в работе с Ethereum.

В лице компании мы объединили лучших трейдеров, сосредоточенных на торговле новой криптовалютой Ethereum. Объединив капитал компании со средствами наших инвесторов и используя их вместе в торговле на криптовалютных биржах, мы имеем возможность проводить большие объемы торгов ежедневно и, как следствие, получать стабильно высокую прибыль для себя и своих инвесторов. Если Вы заинтересованы в том, чтобы гарантированно и без рисков зарабатывать на криптовалюте Ethereum, то EtherFull2 - это именно то, что Вам нужно!

- Принимают: BitCoin, Perfect Money, Advcash, Payeer, QIWI и Yandex Money.
- Выплаты: Мгновенные
- Реферальный план: 5%
- Комиссии на вывод: Нет
- Минимальный депозит: 10 руб
- максимальный депозит: 200 000 руб
- Минимальный вывод: 5 руб.



Инвест план:
2,5% Ежечасно, 120% за 48 часов

Мой Вклад

Transaction ID:
acf474c0-c8c4-4b64-b58a-2d0f21f0bc4a
Кому:
etherfull2@yandex.ru
Снято:
-73.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
73.00 USD
Примечание:
Invoice #12559, Qaz13

Регистрация тут
ТЫЦ
__________________
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wiktor235 на форуме  
Старый Сегодня, 12:40
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,879
Благодарностей: 10,912
УГ: 14
КП: 0.031
подарки
Re: etherfull2.com
дождались, славатехосспади!
Цитата:
Registrant Name: Vladimir Putin
Registrant Organization: Private Person
Registrant Street: fionsruka 14-33
Registrant City: Moscow
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:19
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