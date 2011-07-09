etherfull2.com

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
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Старт проекта 23/04/2017
Инвестиционный сервис EtherFull2 ведет свою деятельность на криптовалютном рынке, совершая торговые операции с контрактами на разницу цены на Ethereum.
Оборотный капитал, который используется нашими управляющими для совершения торговых сделок, формируется по принципу суммы торгового капитала компании и инвестированных средств. До появления на рынке Ethereum каждый, из ныне работающих в EtherFull2 трейдеров, работал с Bitcoin и зарабатывал как на повышениях так и на понижениях курса криптовалюты и теперь применяет свой накопленный опыт в работе с Ethereum.
В лице компании мы объединили лучших трейдеров, сосредоточенных на торговле новой криптовалютой Ethereum. Объединив капитал компании со средствами наших инвесторов и используя их вместе в торговле на криптовалютных биржах, мы имеем возможность проводить большие объемы торгов ежедневно и, как следствие, получать стабильно высокую прибыль для себя и своих инвесторов. Если Вы заинтересованы в том, чтобы гарантированно и без рисков зарабатывать на криптовалюте Ethereum, то EtherFull2 - это именно то, что Вам нужно!
- Принимают: BitCoin, Perfect Money, Advcash, Payeer, QIWI и Yandex Money.
- Выплаты: Мгновенные
- Реферальный план: 5%
- Комиссии на вывод: Нет
- Минимальный депозит: 10 руб
- максимальный депозит: 200 000 руб
- Минимальный вывод: 5 руб.
Инвест план:
2,5% Ежечасно, 120% за 48 часов
Мой Вклад
Transaction ID:
acf474c0-c8c4-4b64-b58a-2d0f21f0bc4a
Кому:
etherfull2@yandex.ru
Снято:
-73.00 USD
Комиссия:
Без комиссии
Отправлено:
73.00 USD
Примечание:
Invoice #12559, Qaz13
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