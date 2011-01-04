investor-kz Интересующийся

Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Казахстан, Караганда Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 15.07.2016 Сообщений: 50 Благодарностей: 6 УГ: 0 КП: 0.000

Ping-Admin мониторинг сайтов и серверов. (промо-код 5$ новым пользователям) , в особенности вебмастерам этот полезный сервис. От меня как от агента сервиса приятные бонусы абсолютно всем новым пользователям, о бонусе можно узнать в финальной части этой темы



Что такое Ping-Admin?

Данный сервис является помощником для вебмастеров, прямая задача которого является круглосуточный мониторинг доступности и проверка работы на сервере.



Зачем вебмастерам данный ресурс?

Ping-Admin позволяет быть в курсе состояния вашего сайта (блога, сервиса, проекта) всегда и везде. Ping-Admin проверяет состояние вашего сайта (блога) в заданные вами промежутки времени и если работоспособность сайта упала, он потерялся выдачи, какие то проблемы на хостинге, сервис мгновенно отправляет вам уведомления на те контактные данные, которые вы укажите в настройках. Есть опция проверки сайта по SMS не требующая регистрации. Положим, сидите вы на рыбалке (в сауне, бане, на берегу моря) отправляете SMS и убеждаетесь что сайт действительно работает, и это весьма необходимая функция, которая позволяет сэкономить нервы. Например, вам звонят и говорят что сайт не работает, а вы не уверены так это или нет (а вдруг у звонящего интернет не работает?). Вот тут и пригодится такая проверка, Вы просто отправляете SMS и получаете ответное, в котором информация о работоспособности вашего сайта (и не надо никому звонить).



Скажите для этого есть Яндекс-метрика?

Я так скажу. Яндекс метрика проверяет и сообщает при пропадании сайта, а так же запаздывает с уведомлениями. Ваш сайт упал в выдаче в 14:00 к примеру, а уведомление получаете в 16:00-17:00. За 1-2 часа можно потерять не одного целевого посетителя и клиента.

Сделав уведомления на сервисе Ping-Admin, вы их получите уже через 2-10 минут! И лучше уведомления получать не по почте, а на телефон в виде SMS - это позволить узнать о состоянии вашего сайта (блога, проекта) в любое время и месте. Так же Ping-Admin предоставляет больше функций, вы можете настроить задачу как вам угодно, допустим проверять фрагмент текста на любой странице сайта.



Для SEO с помощью Ping-Admin вы сможете:

проверять наличие вашей ссылки на определённых сайтах и их доступность;

проверять не закрыта ли ссылка от индексации поисковиками (noindex, nofollow, robots.txt и т.д.);

получать уведомления, когда необходимо продлить размещение ссылки, хранить информацию о стоимости ссылки;

просматривать статистику по изменению ТИЦ и PR сайтов, на которых размещены ссылки.

Знаю на форуме есть много владельцев хайп и инвестиционных проектов, данный ресурс для таких админов считаю не заменим, хороший отскок инвесторов и вкладчиков начинается в тот момент, когда на сайте начинаются перебои с его работой, не сколько проблем на вашем хостинге и история вашего проекта поплывет не в вашу сторону, ожидание возобновления работы таких проектов томит каждого инвестора, а как возобновляется работа, многие тут же выводят свои средства, это удар по легенде проекта и всей рекламной компании.

Стоимость мониторинга от



Михаил Левинский основатель сервиса Ping-Admin:

Ping-Admin необходим для того, что бы сэкономить время, деньги и ваши нервы. Быстрая проверка сайта клиента или «донора» уже даст много информации о качестве его хостинга. Систематический мониторинг работоспособности может вскрыть как проблему как существующую, так еще и не возникшую (это когда вы только собираетесь взяться за продвижение ресурса).



Алексей Терехов в своем блоге о Ping-Admin: -

От себя могу добавить, что после использования Ping-Admin я окончательно решил переехать на новый хостинг с этим блогом. Коротких вам пингов, широких каналов, максимальных аптаймов и высоких позиций.



Сергей Бондин один из успешных блоггеров на СЕО тематику в своем блоге сказал:

Помните, была у меня «полуночная проблема».

Сайт пропал, точнее – пропали все статьи, остались только их анонсы…Случилось это при проведении технических работ на хостинге. Хорошо, что я заметил сбой сразу, а ведь мог и два - три дня не заходить на сайт, мало-ли какие дела… Представляете последствия…?! - сайт вылетел бы вообще из поисковой выдачи и надолго - и все, до встречи!

Возможно, у кого-то из вас сайт пропадал из «эфира Интернета», причины могут быть разные – тот же сбой на хостинге, некорректная работа шаблона, плагина, вирусы, взлом. Узнать об этом сразу, в любом месте, в любой время, я считаю Ping-Admin - хороший вариант!



Сайт пропал – это плохая новость, НО тем не менее лучше узнать ее вовремя!





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Для всех желающих воспользоваться услугами Ping-Admin по максималке и бесплатно, выдаю промо-коды двух видов, которые вводятся при



2. Бонус 50% от первого пополнения счёта. Промо-код позволяет получить дополнительно 50% от суммы первого пополнения счёта.



После регистрации на вашем счёте уже будет 1$. Этого достаточно для проверок в течение полутора месяцев указанного вами сервиса.

После первого минимального пополнения в 1$, бонусные 5$ зачисляются сразу, в итоге у вас на балансе счета будет 7$, этого хватит на более полу года проверок и мониторинга одного сайта.

У вас несколько или целая сеть сайтов, проектов, блогов? То можете получить 50% бонус от суммы первого пополнения. Пополнили на 100$, получите 50$ от Ping-Admin на свой счет.



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1. Отписаться здесь в теме, не забывайте какой вы хотите получить промо-код(5$, 50%).

2. Написать мне в ЛС.

3. Найти промо-код здесь в комментариях, каждый день я буду кидать промо-коды комментарием.



Спрашивайте и задавайте вопросы по сервису Ping-Admin, постараюсь ответить всем! Я являюсь внештатным менеджером сервиса Ping-Admin - который занимается профессиональным мониторингом сайтов и серверов. Поэтому хочу порекомендовать участникам форума, в особенности вебмастерам этот полезный сервис. От меня как от агента сервиса приятные бонусы абсолютно всем новым пользователям, о бонусе можно узнать в финальной части этой темыДанный сервис является помощником для вебмастеров, прямая задача которого является круглосуточный мониторинг доступности и проверка работы на сервере.Ping-Admin позволяет быть в курсе состояния вашего сайта (блога, сервиса, проекта) всегда и везде. Ping-Admin проверяет состояние вашего сайта (блога) в заданные вами промежутки времени и если работоспособность сайта упала, он потерялся выдачи, какие то проблемы на хостинге, сервис мгновенно отправляет вам уведомления на те контактные данные, которые вы укажите в настройках. Есть опция проверки сайта по SMS не требующая регистрации. Положим, сидите вы на рыбалке (в сауне, бане, на берегу моря) отправляете SMS и убеждаетесь что сайт действительно работает, и это весьма необходимая функция, которая позволяет сэкономить нервы. Например, вам звонят и говорят что сайт не работает, а вы не уверены так это или нет (а вдруг у звонящего интернет не работает?). Вот тут и пригодится такая проверка, Вы просто отправляете SMS и получаете ответное, в котором информация о работоспособности вашего сайта (и не надо никому звонить).Я так скажу. Яндекс метрика проверяет и сообщает при пропадании сайта, а так же запаздывает с уведомлениями. Ваш сайт упал в выдаче в 14:00 к примеру, а уведомление получаете в 16:00-17:00. За 1-2 часа можно потерять не одного целевого посетителя и клиента.Сделав уведомления на сервисе Ping-Admin, вы их получите уже через 2-10 минут! И лучше уведомления получать не по почте, а на телефон в виде SMS - это позволить узнать о состоянии вашего сайта (блога, проекта) в любое время и месте. Так же Ping-Admin предоставляет больше функций, вы можете настроить задачу как вам угодно, допустим проверять фрагмент текста на любой странице сайта.Знаю на форуме есть много владельцев хайп и инвестиционных проектов, данный ресурс для таких админов считаю не заменим, хороший отскок инвесторов и вкладчиков начинается в тот момент, когда на сайте начинаются перебои с его работой, не сколько проблем на вашем хостинге и история вашего проекта поплывет не в вашу сторону, ожидание возобновления работы таких проектов томит каждого инвестора, а как возобновляется работа, многие тут же выводят свои средства, это удар по легенде проекта и всей рекламной компании.Стоимость мониторинга от Ping-Admin не сопоставимо ниже стоимости проблем, которых он помогает вовремя избежать. Цена обслуживания так же ниже по сравнению с другими сервисами, и чем больше сайтов вы держите на мониторинге, тем существеннее эта разница в пользу Ping-Admin и вашего кошелька. Нет абонентской платы! Т.е. можно тратить на монитоинг 1 USD/мес. и спать спокойно!Для всех желающих воспользоваться услугами Ping-Admin по максималке и бесплатно, выдаю промо-коды двух видов, которые вводятся при регистрации по ссылке агента на Ping-Admin, эти приятные "плюхи" дадут полностью понять преимущество данного сервиса, поэтому раздаются абсолютно всем.1. Сертификат на 5$ (начисляются при первом пополнении счёта на любую сумму)2. Бонус 50% от первого пополнения счёта. Промо-код позволяет получить дополнительно 50% от суммы первого пополнения счёта.После регистрации на вашем счёте уже будет 1$. Этого достаточно для проверок в течение полутора месяцев указанного вами сервиса.После первого минимального пополнения в 1$, бонусные 5$ зачисляются сразу, в итоге у вас на балансе счета будет 7$, этого хватит на более полу года проверок и мониторинга одного сайта.У вас несколько или целая сеть сайтов, проектов, блогов? То можете получить 50% бонус от суммы первого пополнения. Пополнили на 100$, получите 50$ от Ping-Admin на свой счет.Бонус код можно получить:1. Отписаться здесь в теме, не забывайте какой вы хотите получить промо-код(5$, 50%).2. Написать мне в ЛС.3. Найти промо-код здесь в комментариях, каждый день я буду кидать промо-коды комментарием.

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Мониторинг работы сайтов и серверов __________________ Последний раз редактировалось investor-kz; Сегодня в 09:12 .