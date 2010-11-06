Благодаря эффективному менеджменту глава РЖД увеличил свои доходы в 2 раза

Олег Белозеров за год работы в РЖД удвоил свой доход и получил 2,73 млн долларов
Глава ОАО "РЖД" О.Белозеров за первые свои 12 месяцев удвоил свой доход и получил зарплату в 2,73 миллиона долларов ( по курсу НБР, что составляет 154 000 000 рублей).
Полные же доходы президента РЖД в прошлом году составили 172 900 000 миллионов рублей. Исходя из деклараций Олег не имеет никакого имущества в собственности. Однако в пользовании есть 1 квартира около 200 кв метров в Москве. Доход супруги куда менее заметен, и составил 22 800 000 миллионов рублей. Получила доход супруга на основном месте работы.
В пресс-службе РЖД отчитались, что доходы главы компании обусловлен низким ростом себестоимости, менее 1 процента при заложенной инфляции в 7,1 процент. Так же два раза индексировалась зарплата рабочих РЖД, а кпд вырос на 5,5 процентов.
Эффективный менеджмент помог сохранить предприятию до 90 миллиардов рублей. Так же была проведена работа по оптимизации производственных процессов. Напомню, что предыдущий глава Российской ЖД категорично высказывался по поводу разглашения своей зарплаты и после изменения законодательства о публикации информации о зарплате покинул свой пост в 2014 году.
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Специально для mmgp.ru