Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 16:05 Сегодня, 16:05 Сегодня, 15:07 #1 OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,569 Благодарностей: 795 УГ: 20 КП: 0.154 подарки Питерский Le Kvartir -это бизнес на ремонте "под ключ" с оборотом в 25 млн рублей

32-летний житель Петербурга Андрей Джало получил свой первый предпринимательский опыт еще в 12 лет. Тогда, в середине 90-х, он на свои карманные деньги сумел купить пачку сигарет, затем обменял её на корюшку у местных рыбаков и перепродал рыбку на входе в продуктовый магазин, а полученную прибыль он гордо принес домой родителям.



А сейчас у него свой немаленький бизнес: - "ремонт под ключ" квартир бизнес-класса в городе на Неве, а также, само собой разумеется и в самой первопрестольной, ведь там сейчас основной рынок. Компания называется



По его воспоминаниям в 20 лет он зарегистрировал свою первую небольшую компанию, которая занималась поставками компьютерного оборудования: - тогда многие так делали, потому что это было довольно прибыльно. Но в 23 года, после некоторых серьезных размышлений и глядя на то как быстро растут другие форматы бизнеса вокруг него, он решил, что всё же ему будет более интересно и выгоднее иметь своё дело и именно "под ключ". Соответственно, не откладывая решение этого вопроса в долгий ящик, в 2008 году он перевёл большую часть своих сотрудников во вторую зарегистрированную им фирму Le Kvartir, которая занялась дизайном и ремонтом "под ключ" квартир и небольших офисов. Тогда он посчитал, что это для него будет самым перспективным направлением в будущем и в итоге не прогадал.



Какое время его две компании работали параллельно и свой первый офис площадью 400 кв.м. в центре Питера его люди отремонтировали всего за 2 месяца, правда нашел он его через своих знакомых, но в итоге даже поставил в готовое офисное помещение новую компьютерную технику от своей первой компании, т.е. сделал именно всё "под ключ".



За что стоит браться



Как вспоминает Андрей, за тот их первый ремонт его компании удалось заработать только минимальную прибыль, но зато появился опыт работ и понимание того, что да - именно этим они и могут заниматься в дальнейшем. Процесс адаптации к этому рынку они одолели довольно-таки легко, поскольку были деньги от предыдущего бизнеса, а также много друзей среди дизайнеров, которые не выставляли им каких-то заоблачных цен за свои услуги. Петербург город большой и найти желающих отремонтировать свой офис "под ключ" в принципе вполне реально - заказы в Le Kvartir начали поступать. В течение 2008-2009 гг. пробовали также ремонтировать квартиры-студии, но поняли, что всё же лучше всего дело пойдёт в помещениях бизнес-класса и от студий отказались.



По словам Андрея, клиенты эконом-класса их не интересуют, по той причине, что те всё равно так или иначе будет глядеть на объявления на Avito или на сайт "Ремонтник", где им сделают что им требуется и за средства, которые у них есть (о качестве тут тогда рассуждать сложно), поэтому говорить о рентабельности такого сотрудничества практически нет смысла, за исключением может быть укладки ламината или сантехработ.



Основные клиенты Le Kvartir - это бизнесмены из Питера и Москвы и плюс еще инвесторы из регионов вкладывающие свои денежные средства в квартиры в больших городах. Как говорит Андрей, имена своих клиентов не может назвать вслух и поэтому реклама в тех же соцсетях здесь не срабатывает - основной поток клиентов приходит через рекламу в поисковых системах и за счет "сарафанного радио". И таким клиентам не важен сам процесс ремонта - им важен скорый и качественный результат и Le Kvartir как раз-таки и снимает для них эту сильную головную боль.



80% от всех заказов - это ремонт квартир бизнес-класса плюс иногда, и среднего класса тоже, а оставшиеся 20% - ремонт офисов. И рентабельность 20-30% считается на этом рынке вполне хорошей. Если квартира относится к среднему классу, но её площадь составляет от 50 кв.м, то для La Kvartir это будет уже выгодно по ремонту и она возьмется за такой заказ.



Сейчас этот сегмент пока еще слаб, но заказы идут



Хотя строительный рынок сейчас в кризисе, но спрос на ремонт сильно не упал, так уверяет Андрей. За прошлый год его компания отремонтировала 20 квартир и 4 офиса и достигла оборота в 25 млн рублей. Заказы идут стабильно, только успевай крутиться и качественно выполняй свою работу.



Специалисты на этом рынке утверждают, что в Петербурге в данном бизнесе сейчас занято почти 200 разных компаний и из-за кризиса этот рынок покинуло где-то 20% таких фирм, однако конкуренция от этого не стала слабее. Выполнение ремонта под ключ - как не крути, но всё же дело выгодное, поэтому такие фирмы зачастую бьются за заказы. Но конечно, всё упирается в качество и сроки исполнения работ - здесь выигрывает тот кто самый лучший.



В целом же российский рынок, который предлагает частным лицам ремонт и отделку сейчас оценивается почти 400 млрд рублей в год. Неплохая ниша для тех, кто знает и умеет эффективно работать как Андрей и его компания Le Kvartir.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/58fc8803b0115 32-летний житель Петербурга Андрей Джало получил свой первый предпринимательский опыт еще в 12 лет. Тогда, в середине 90-х, он на свои карманные деньги сумел купить пачку сигарет, затем обменял её на корюшку у местных рыбаков и перепродал рыбку на входе в продуктовый магазин, а полученную прибыль он гордо принес домой родителям.А сейчас у него свой немаленький бизнес: - "ремонт под ключ" квартир бизнес-класса в городе на Неве, а также, само собой разумеется и в самой первопрестольной, ведь там сейчас основной рынок. Компания называется Le Kvartir , и за прошлый год её оборот достиг 25 млн рублей.По его воспоминаниям в 20 лет он зарегистрировал свою первую небольшую компанию, которая занималась поставками компьютерного оборудования: - тогда многие так делали, потому что это было довольно прибыльно. Но в 23 года, после некоторых серьезных размышлений и глядя на то как быстро растут другие форматы бизнеса вокруг него, он решил, что всё же ему будет более интересно и выгоднее иметь своё дело и именно "под ключ". Соответственно, не откладывая решение этого вопроса в долгий ящик, в 2008 году он перевёл большую часть своих сотрудников во вторую зарегистрированную им фирму Le Kvartir, которая занялась дизайном и ремонтом "под ключ" квартир и небольших офисов. Тогда он посчитал, что это для него будет самым перспективным направлением в будущем и в итоге не прогадал.Какое время его две компании работали параллельно и свой первый офис площадью 400 кв.м. в центре Питера его люди отремонтировали всего за 2 месяца, правда нашел он его через своих знакомых, но в итоге даже поставил в готовое офисное помещение новую компьютерную технику от своей первой компании, т.е. сделал именно всё "под ключ".Как вспоминает Андрей, за тот их первый ремонт его компании удалось заработать только минимальную прибыль, но зато появился опыт работ и понимание того, что да - именно этим они и могут заниматься в дальнейшем. Процесс адаптации к этому рынку они одолели довольно-таки легко, поскольку были деньги от предыдущего бизнеса, а также много друзей среди дизайнеров, которые не выставляли им каких-то заоблачных цен за свои услуги. Петербург город большой и найти желающих отремонтировать свой офис "под ключ" в принципе вполне реально - заказы в Le Kvartir начали поступать. В течение 2008-2009 гг. пробовали также ремонтировать квартиры-студии, но поняли, что всё же лучше всего дело пойдёт в помещениях бизнес-класса и от студий отказались.По словам Андрея, клиенты эконом-класса их не интересуют, по той причине, что те всё равно так или иначе будет глядеть на объявления на Avito или на сайт "Ремонтник", где им сделают что им требуется и за средства, которые у них есть (о качестве тут тогда рассуждать сложно), поэтому говорить о рентабельности такого сотрудничества практически нет смысла, за исключением может быть укладки ламината или сантехработ.Основные клиенты Le Kvartir - это бизнесмены из Питера и Москвы и плюс еще инвесторы из регионов вкладывающие свои денежные средства в квартиры в больших городах. Как говорит Андрей, имена своих клиентов не может назвать вслух и поэтому реклама в тех же соцсетях здесь не срабатывает - основной поток клиентов приходит через рекламу в поисковых системах и за счет "сарафанного радио". И таким клиентам не важен сам процесс ремонта - им важен скорый и качественный результат и Le Kvartir как раз-таки и снимает для них эту сильную головную боль.80% от всех заказов - это ремонт квартир бизнес-класса плюс иногда, и среднего класса тоже, а оставшиеся 20% - ремонт офисов. И рентабельность 20-30% считается на этом рынке вполне хорошей. Если квартира относится к среднему классу, но её площадь составляет от 50 кв.м, то для La Kvartir это будет уже выгодно по ремонту и она возьмется за такой заказ.Хотя строительный рынок сейчас в кризисе, но спрос на ремонт сильно не упал, так уверяет Андрей. За прошлый год его компания отремонтировала 20 квартир и 4 офиса и достигла оборота в 25 млн рублей. Заказы идут стабильно, только успевай крутиться и качественно выполняй свою работу.Специалисты на этом рынке утверждают, что в Петербурге в данном бизнесе сейчас занято почти 200 разных компаний и из-за кризиса этот рынок покинуло где-то 20% таких фирм, однако конкуренция от этого не стала слабее. Выполнение ремонта под ключ - как не крути, но всё же дело выгодное, поэтому такие фирмы зачастую бьются за заказы. Но конечно, всё упирается в качество и сроки исполнения работ - здесь выигрывает тот кто самый лучший.В целом же российский рынок, который предлагает частным лицам ремонт и отделку сейчас оценивается почти 400 млрд рублей в год. Неплохая ниша для тех, кто знает и умеет эффективно работать как Андрей и его компания Le Kvartir.По материалам источник

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Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:09 . Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 16:05 Сегодня, 16:05 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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