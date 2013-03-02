veranika55 Профессионал

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Минфин РФ: переложить страховые взносы с работодателей на работников не реализуемо



То что пенсионная реформа провалилась подтвердил даже Пенсионный фонд. Не хватает денег на выплату текущих пенсий, спасают ситуацию только федеральные транши, ни о каком накоплении на будущую пенсию и речи быть не может. И вот сейчас Минэкономразвития выступило с предложением провести пенсионную реформу и обязать работников платить за свою будущую пенсию самостоятельно. Дело в том, что сейчас за работника платит его работодатель. Размер выплат в пенсионный фонд и соцстрах составляет 30% от фонда оплаты труда. Работник платит всего 13% НДФЛ. Это очень большая нагрузка на бизнес. И чтобы не платить страховые взносы многие работодатели продолжают использовать серые схемы оплаты труда.



Во многих странах мира существует практика, что взносы в социальные фонды платят и работники и работодатели, обычно в пропорции 50% на 50%, так как работодатель не может самостоятельно нести такие большие издержки, это погубит бизнес. И сейчас уже на уровне правительства обсуждается вопрос о введении в России мировой практики уплаты страховых взносов.



Тем не менее, представители Минфина высказались о не целесообразности введения данной меры.



Основная причина отказа от подобных реформ - низкая заработная плата населения. Только в России возможно, что прожиточный минимум составляет 9900 руб, а минимальная размера оплаты труда 7500. То есть на государственном уровне правительство признает, что работающий человек не может удовлетворить даже свои элементарные потребности, не говоря о том, чтобы обеспечить своих детей. Не удивительно, что с правительством согласна статистика, которая признает, что в 2016 году 20 миллионов человек жили за чертой бедности. Причем бедность в России уникальная - это бедность работающих людей.



При этом в России даже минимальная заработная плата облагается подоходным налогом. Во многих странах мира она не облагается. То есть фактически человек, получающий минимальную зарплату в 7500 рублей, должен из нее заплатить 13% НДФЛ (чистыми ему останется 6525 рублей, если у него нет налоговых льгот (например, детей). Сейчас же предлагается ввести для работников оплату социальных взносов, так как это непосильная нагрузка на бизнес. На данный момент социальные взносы 30% от ФОТ. Если предположить, что нагрузка, как в большинстве стран мира, распределится 50% на 50%, то помимо 13% НДФЛ, работник будет еще платить 15% страховых взносов. То есть человек с минимальной оплатой труда, если у него нет налоговых льгот и вычетов получит чистыми на руки уже не 6525 рублей, а 5550 руб. В то время как прожиточный минимум 9900 руб. Все это приведет к тому, что людей за чертой бедности будет уже не 20 миллионов, а гораздо больше.



Именно по этой причине Минфин против перекладывания бремени оплаты страховых взносов на работников.



Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/58fc7d281af73 То что пенсионная реформа провалилась подтвердил даже Пенсионный фонд. Не хватает денег на выплату текущих пенсий, спасают ситуацию только федеральные транши, ни о каком накоплении на будущую пенсию и речи быть не может. И вот сейчас Минэкономразвития выступило с предложением провести пенсионную реформу и обязать работников платить за свою будущую пенсию самостоятельно. Дело в том, что сейчас за работника платит его работодатель. Размер выплат в пенсионный фонд и соцстрах составляет 30% от фонда оплаты труда. Работник платит всего 13% НДФЛ. Это очень большая нагрузка на бизнес. И чтобы не платить страховые взносы многие работодатели продолжают использовать серые схемы оплаты труда.Во многих странах мира существует практика, что взносы в социальные фонды платят и работники и работодатели, обычно в пропорции 50% на 50%, так как работодатель не может самостоятельно нести такие большие издержки, это погубит бизнес. И сейчас уже на уровне правительства обсуждается вопрос о введении в России мировой практики уплаты страховых взносов.Тем не менее, представители Минфина высказались о не целесообразности введения данной меры.Основная причина отказа от подобных реформ - низкая заработная плата населения.То есть на государственном уровне правительство признает, что работающий человек не может удовлетворить даже свои элементарные потребности, не говоря о том, чтобы обеспечить своих детей.При этом в России даже минимальная заработная плата облагается подоходным налогом. Во многих странах мира она не облагается. То есть фактически человек, получающий минимальную зарплату в 7500 рублей, должен из нее заплатить 13% НДФЛ (чистыми ему останется 6525 рублей, если у него нет налоговых льгот (например, детей). Сейчас же предлагается ввести для работников оплату социальных взносов, так как это непосильная нагрузка на бизнес. На данный момент социальные взносы 30% от ФОТ. Если предположить, что нагрузка, как в большинстве стран мира, распределится 50% на 50%, то помимо 13% НДФЛ, работник будет еще платить 15% страховых взносов. То есть человек с минимальной оплатой труда, если у него нет налоговых льгот и вычетов получит чистыми на руки уже не 6525 рублей, а 5550 руб. В то время как прожиточный минимум 9900 руб. Все это приведет к тому, что людей за чертой бедности будет уже не 20 миллионов, а гораздо больше.Специально для mmgp.ru100% уникальный текст

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