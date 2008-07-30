Стартап Tinitell - мобильный телефон для детей

Tinitell – мобильный телефон в виде браслета, предназначенный для маленьких детей, которым еще сложно пользоваться смартфоном. Проект был выставлен на Kickstarter и очень быстро набрал нужную сумму в 100 000 долларов США.
Родители всегда очень волнуются за своих детей, когда они не под присмотром. Но подавлять детей и ограничивать их свободу – это тоже не выход.
Разработчики описывают свой девайс как «самый маленький мобильный телефон», который внешне напоминает наручные часы без дисплея. Но, несмотря на этот недостаток, гаджет оснащен микрофоном, динамиком, слотом для SIM-карты, а также микропроцессором, который и обеспечивает работу телефона.
Перед началом использования родителям необходимо подключить свои смартфоны к Tinitell через Bluetooth, чтобы загрузить необходимые номера, а также иметь возможность контролировать устройство в дальнейшем. Для того, чтобы совершить звонок, ребенку нужно лишь нажать основную кнопку и произнести одно из имен, занесенных в телефонную книгу. Гаджет может так же принимать входящие звонки, но только от тех абонентов, чьи номера были занесены родителями в список контактов. Устройство дает возможность отслеживать местонахождение ребенка, а также контролировать список вызовов.
Сайт компании: http://tinitell.com/