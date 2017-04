Mega-Hyip Топ Мастер

Имя: Makc Пол: Мужской Возраст: 33 Инвестирую в: HYIP Регистрация: 15.07.2010 Сообщений: 49,929 Благодарностей: 6,058 УГ: 5 КП: 0.372

hourlyregard - hourlyregard.com Я не владелец/не админ проекта.

Новый проект: Старт: 23.04.2017



Машинный перевод:



Цитата: Компания Hourly Regard Limited является одной из ведущих компаний, в которой работают самые талантливые финансовые эксперты со всего мира. Наша компания активно работает на финансовом рынке уже 10 лет. Благодаря динамичной и гибкой политике мы смогли сохранить яркую и успешную карьеру трейдинга после всех экономических кризисов. Нам удалось создать торговую сеть, которая охватывает всю земную поверхность, имея офисы во всех крупнейших финансовых городах Америки, Европы, Африки и Азии. В последние годы мы развили свой бизнес в некоторых новых финансовых областях, таких как фондовые и валютные инвестиции, и имели определенный успех. Планы:



1.35% Hourly For 96 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $499.00 1.30

Plan 2 $500.00 - $4999.00 1.32

Plan 3 $5000.00 - $100000.00 1.35

Calculate your profit >>





1.60% Hourly For 72 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $500.00 - $100000.00 1.60

Calculate your profit >>





2.25% Hourly For 48 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $1500.00 - $100000.00 2.25

Calculate your profit >>





4.30% Hourly For 24 Hours

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $2500.00 - $100000.00 4.30

Calculate your profit >>





150% After 5 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $1000.00 - $100000.00 150.00

Calculate your profit >>





250% After 10 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $500.00 - $100000.00 250.00

Calculate your profit >>





500% After 15 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $250.00 - $100000.00 500.00

Calculate your profit >>





2500 After 30 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $100.00 - $100000.00 2500.00

Calculate your profit >>



Принимает: PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.



Рефералка: 7%



-== Посмотреть проект и принять участие ==-



Мой вклад:



Date : 04/23/2017 06:31

From/To Account : U14260590

Amount : -100.00

Currency : USD

Batch : 173684771

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to HourlyRegard User megahyipru.



***Тема создана для ознакомления!!! Старт: 23.04.20171.35% Hourly For 96 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $10.00 - $499.00 1.30Plan 2 $500.00 - $4999.00 1.32Plan 3 $5000.00 - $100000.00 1.35Calculate your profit >>1.60% Hourly For 72 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $500.00 - $100000.00 1.60Calculate your profit >>2.25% Hourly For 48 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $1500.00 - $100000.00 2.25Calculate your profit >>4.30% Hourly For 24 HoursPlan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)Plan 1 $2500.00 - $100000.00 4.30Calculate your profit >>150% After 5 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $1000.00 - $100000.00 150.00Calculate your profit >>250% After 10 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $500.00 - $100000.00 250.00Calculate your profit >>500% After 15 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $250.00 - $100000.00 500.00Calculate your profit >>2500 After 30 DaysPlan Spent Amount ($) Profit (%)Plan 1 $100.00 - $100000.00 2500.00Calculate your profit >>PerfectMoney, Payeer, BTC, AdvCash.7%Date : 04/23/2017 06:31From/To Account : U14260590Amount : -100.00Currency : USDBatch : 173684771Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to HourlyRegard User megahyipru.

Более 300 платежных опций для покупки Bitcoin! На правах рекламы

Лучший Mega-Hyip.ru монитор - Возвращаю До 1500% рефских, платим больше всех.

__________________