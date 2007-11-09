Роскомнадзор пытался закрыть ютуб

Зачем писать текст если все тоже самое просмотрите в ролике. тексты вы почитаите в рекламах о хайпах там много что описано чтоб привлеч деньги в пирамиду история на истории вы же туда инвестируите поди много читаите
я думал финансово малограмотных людей почти нет на форуме но увы еще есть тот кто инвестирует в хайп зная что это лохотрон и банальная пирамида и то что описано в проекте вообще просто история без подтверждения
я думал финансово малограмотных людей почти нет на форуме но увы еще есть тот кто инвестирует в хайп зная что это лохотрон и банальная пирамида и то что описано в проекте вообще просто история без подтверждения
На хайпах вообще-то можно прилично зарабатывать, как и в любой другой нише. Главное правильно инвестировать и грамотно выбирать проекты.
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