Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Роскомнадзор пытался закрыть ютуб

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Старый Сегодня, 20:54
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 112
Благодарностей: 10
УГ: 22
КП: 0.071
Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
investorfinans на форуме  
Старый Сегодня, 21:06
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 27
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,103
Благодарностей: 1,018
УГ: 15
КП: 0.710
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Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
Цитата:
Сообщение от investorfinans Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=uZ-CE31c3yE
А текст новости где? У нас форум, а не площадка для ссылок на видео.
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Старый Сегодня, 21:14
#3
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 112
Благодарностей: 10
УГ: 22
КП: 0.071
Автор темы Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
Зачем писать текст если все тоже самое просмотрите в ролике. тексты вы почитаите в рекламах о хайпах там много что описано чтоб привлеч деньги в пирамиду история на истории вы же туда инвестируите поди много читаите
investorfinans на форуме  
Старый Сегодня, 21:16
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 3,890
Благодарностей: 618
УГ: 11
КП: 0.042
подарки
Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
Роскомнадзор явно с мозгом не дружит
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 21:20
#5
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 112
Благодарностей: 10
УГ: 22
КП: 0.071
Автор темы Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
я думал финансово малограмотных людей почти нет на форуме но увы еще есть тот кто инвестирует в хайп зная что это лохотрон и банальная пирамида и то что описано в проекте вообще просто история без подтверждения
investorfinans на форуме  
Старый Сегодня, 21:22
#6
 
Пол: Мужской
Регистрация: 22.04.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
прикольно))
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likvell на форуме  
Старый Сегодня, 21:23
#7
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 10.04.2016
Сообщений: 112
Благодарностей: 10
УГ: 22
КП: 0.071
Автор темы Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
да есть такое но не все
investorfinans на форуме  
Старый Сегодня, 21:35
#8
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 45
Благодарностей: 12
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Роскомнадзор пытался закрыть ютуб
Цитата:
Сообщение от investorfinans Посмотреть сообщение
я думал финансово малограмотных людей почти нет на форуме но увы еще есть тот кто инвестирует в хайп зная что это лохотрон и банальная пирамида и то что описано в проекте вообще просто история без подтверждения
На хайпах вообще-то можно прилично зарабатывать, как и в любой другой нише. Главное правильно инвестировать и грамотно выбирать проекты.

Если у Вас что-то не получилось - значит вы делали это неправильно
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therealinvest на форуме  
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