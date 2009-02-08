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Мельбурнский монетный двор выпускает монету с тираннозавром

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Мельбурнский монетный двор выпускает монету с тираннозавром

Такие темы как архитектура или древняя мифология пользуются популярностью у монетных дворов, в то время, как доисторическая жизнь все еще недооценена ими. Время от времени некоторые монетные дворы выпускают подобные монеты, но это производится крайне нерегулярно. Например, немецкий монетный двор MCI и Королевский канадский монетный двор, а также Coin Invest Trust и монетный двор Польши изредка радуют поклонников этой темы.

Мельбурнский монетный двор на сегодняшний день выпустил пару монет: на одной изображена австралийская легенда Нед Келли, а на второй, являющейся прекрасным образцом архитектурного стиля, - станция Флиндерс. После небольшого перерыва монетный двор снова в деле с серебряной монетой весом в пять унций с изображением олицетворения всех хищников - тираннозавра (Tyrannosaurus rex).


На реверсе монеты изображена голова этого впечатляющего существа с открытой пастью, полной острых зубов. существ, с открытым ртом, чтобы показать полный набор острых зубов. Предполагается, что тираннозавр обладал самой большой силой укуса среди наземных животных в истории планеты и этот статус останется за ним, по крайней мере, до тех пор, пока не будет обнаружен еще один хищник. Можно сказать, что изображение тираннозавра наиболее узнаваемое среди динозавров и это хороший выбор для монеты. Кроме изображения монстра на этой стороне монеты присутствует только надпись "T-REX", что весьма благоразумно со стороны создателей. На аверсе традиционно для Тувалу изображена королева Елизавета II.




Футляр для монеты выполнен в стандартном для Мельбурнского монетного двора стиле, а коробка имеет тематическую раскраску. Сама монета будет доступна начиная со 2 мая 2017 года и цена пока что остается загадкой. Хотя, судя по тому, что монета весит 5 унций, да еще имеет тираж всего лишь 500 экземпляров, цена ее будет немаленькой. Думается, что любители палеонтологии с удовольствием бы заполучили такую монету в подарок.


Номинал монеты: 5 долларов Тувалу
Металл: серебро 9999-й пробы
Вес: 155,5 грамм
Диаметр: 60 мм
Качество: пруф
Тираж: 500 экземпляров.

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Метки
инвестиции, монеты, нумизматика, тираннозавр
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