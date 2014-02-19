fermerstroy.ru - Fermer Stroy

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 07.04.2017
Об игре:
Цитата:
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Fermer Stroy - экономическая игра с выводом денег!
Заработать деньги у нас можно без вложений.
Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
Покупка животных
В магазине Вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать неограниченное количество животных, животные не умирают и будут приносить продукцию всегда!
Склад
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 продукции = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
БОНУСЫ:
Зарегистрируйся и получи 10 рублей абсолютно бесплатно!
До 23 апреля включительно действует акция бонус на пополнение, до + 40%.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать 10% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Пополнение: Payeer, Яндекс Деньги, Free-Kassa, Mastercard/Visa
Вывод: Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi, МТС, Beeline, Megafon
МОЙ ВКЛАД: