Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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fermerstroy.ru - Fermer Stroy

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 17:51
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,230
Благодарностей: 91
УГ: 6
КП: 0.049
fermerstroy.ru - Fermer Stroy

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 07.04.2017




Цитата:
Fermer Stroy - экономическая игра с выводом денег!
Заработать деньги у нас можно без вложений.
Характерной особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.
Об игре:

Покупка животных
В магазине Вы можете приобрести различных животных. Каждое животное приносит свою продукцию, которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать неограниченное количество животных, животные не умирают и будут приносить продукцию всегда!


Склад
Распределение монет при продаже: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи: 100 продукции = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.

БОНУСЫ:


Зарегистрируйся и получи 10 рублей абсолютно бесплатно!
До 23 апреля включительно действует акция бонус на пополнение, до + 40%.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать 10% на счёт для вывода от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


Пополнение: Payeer, Яндекс Деньги, Free-Kassa, Mastercard/Visa
Вывод: Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi, МТС, Beeline, Megafon


МОЙ ВКЛАД:


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