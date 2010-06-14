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ID-карта является удобным и полноценным инструментом доступа к банковским услугам

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ID-карта является удобным и полноценным инструментом доступа к банковским услугам
Банки Украины осуществляют обслуживание граждан по паспорту или другим документом, удостоверяющим личность.

При этом, новый образец паспорта в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель (далее - ID-карта) используется в Украине наравне с предыдущим ( "классическим") образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки, выдавался гражданам раньше.

Начало использования ID-карты является очередным шагом украинского государства в направлении евроинтеграции и развития электронного управления в Украине.

Преимуществами этого современного документа является высокий уровень защиты информации и удобство ее использования / хранения.

ID-карта никоим образом не ограничивает возможности Украинская по использованию банковскими услугами.

Сейчас банки должны доработать свои программно-технические комплексы и ознакомить свой персонал в частности с инновациями по использованию клиентами ID-карта, которая является паспортом гражданина Украины согласно украинского законодательства.

Национальный банк Украины уверен, что все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-карточек во время банковского обслуживания, носят временный характер.

Со своей стороны, регулятор готов, в случае необходимости, предоставить банкам дополнительные разъяснения о порядке работы с ID-картами.

• У граждан Украины, как и ранее, для предоставления банковских услуг (открытие счета, получение потребительского кредита и т.п.) банком может требоваться предъявление следующих документов:

- паспорта ( "классический" паспорт или ID-карта) или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационного кода (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).

В определенных случаях, банк может попросить гражданина предоставить идентификационный код и справку о регистрации места проживания в бумажном виде.

• Банки в случае предъявления гражданином ID-карты, в частности:

- идентифицируют и верифицируют лицо на основании ID-карты (у граждан, получивших ID-карту в ноябре 2016 могут требовать дополнительно предъявить идентификационный код);

По материалам НБУ

Кто-то из украинских форумчан уже пользуется ID-картой?
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Метки
id-карта, нбу
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