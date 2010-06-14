ID-карта является удобным и полноценным инструментом доступа к банковским услугам

Банки Украины осуществляют обслуживание граждан по паспорту или другим документом, удостоверяющим личность.
При этом, новый образец паспорта в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель (далее - ID-карта) используется в Украине наравне с предыдущим ( "классическим") образцом паспорта гражданина Украины в форме книжечки, выдавался гражданам раньше.
Начало использования ID-карты является очередным шагом украинского государства в направлении евроинтеграции и развития электронного управления в Украине.
Преимуществами этого современного документа является высокий уровень защиты информации и удобство ее использования / хранения.
ID-карта никоим образом не ограничивает возможности Украинская по использованию банковскими услугами.
Сейчас банки должны доработать свои программно-технические комплексы и ознакомить свой персонал в частности с инновациями по использованию клиентами ID-карта, которая является паспортом гражданина Украины согласно украинского законодательства.
Национальный банк Украины уверен, что все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-карточек во время банковского обслуживания, носят временный характер.
Со своей стороны, регулятор готов, в случае необходимости, предоставить банкам дополнительные разъяснения о порядке работы с ID-картами.
• У граждан Украины, как и ранее, для предоставления банковских услуг (открытие счета, получение потребительского кредита и т.п.) банком может требоваться предъявление следующих документов:
- паспорта ( "классический" паспорт или ID-карта) или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационного кода (регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов).
В определенных случаях, банк может попросить гражданина предоставить идентификационный код и справку о регистрации места проживания в бумажном виде.
• Банки в случае предъявления гражданином ID-карты, в частности:
- идентифицируют и верифицируют лицо на основании ID-карты (у граждан, получивших ID-карту в ноябре 2016 могут требовать дополнительно предъявить идентификационный код);
По материалам НБУ
Кто-то из украинских форумчан уже пользуется ID-картой?