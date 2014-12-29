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Государства, которые вместо национальной валюты используют, скот, доллары и наркотики

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Старый Сегодня, 15:03
#1
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Государства, которые вместо национальной валюты используют, скот, доллары и наркотики


Самым ярким примером государства, которое отказалось от национальной валюты в пользу доллара США является Зимбабве. Проводимые в 2000 году реформы, в результате которых отобрали землю у европейский фермеров, их выгнали и раздали землю местному населению, привели к мега - супер - гипер инфляции, размеры которой до этого никогда не встречались в истории. В 2008 году инфляция составила 321 миллиона процентов в год. В обращении ходили купюры номиналом от 1 до 100 триллионов зимбамбийских долларов. В конце конце концов в стране закончилась бумага для печати денег, и правительство было вынуждено перейти на доллары США в 2009 году. Но страдания Зимбабве после этого не прекратились. По данным ООН 45% населения нуждаются в гуманитарной помощи, так как нет денег на еду. Фактически скот или еда является главным мерилом денег. В 2017 году стали на официальном уровне использовать скот в качестве банковского залога, а 17 апреля 2017 года официальные власти разрешили скотом платить за образование.
Так же в качестве оплаты за образование разрешатся использовать труд родителей детей.

Южный Судан. Молодое независимое государство, очень богатое нефтью, которое отделилось от Судана в 2011 году. Но проблема оказалась в том, что вся нефтяная инфраструктура и переработка нефти оказалась в Судане. А в Южном Судане не было ничего, кроме самой нефти, которую еще надо было как-то добыть. Местные власти с этой задачей не справились. В итоге - нищета, неграмотность, голод и куча разных болезней. И хотя в стране есть своя национальная валюта, в реальной жизни в качестве денег используют скот. И если в Зимбабве скот стали использовать только сейчас и об этом трубит весь мир, то в Южном Судане скот стали в качестве денежного средства использовать сразу после обретения независимости.

Афганистан. В этой стране в качестве денег используют наркотики. 50% ВВП страны приходится на доходы от нелегальной торговли наркотиками. А остальное - торговля оружием (благо его много) и людьми. И хотя в Афганистане есть своя национальная валюта - афгани, реально в качестве денежного средства используется опиум и пакистанская рупия.

Восточный Тимур. Это государство получило независимость в 2002 году, но до сих пор в нет нет своей национальной валюты, а в качестве платежного средства используется американский доллар и индонезийские рупии. Еще с 2009 года в Зимбабве стали использовать американский доллар, но это не спасло экономику, так как в стране просто нет долларов. Правительство Зимбабве стало выпускать ничем не обеспеченные обязательства, которые по курсу приравняли к доллару. Но они оказались просто бумажками.

Специально для mmgp.ru
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/58fb3713551fc
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:06.
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Старый Сегодня, 15:43
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.04.2017
Сообщений: 35
Благодарностей: 10
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Государства, которые вместо национальной валюты используют, скот, доллары и нарко
Еда, скот, труд, наркотики, люди...
Кажется идем в обратную сторону? Что дальше?

Это не только спад экономики, это уже какая-то полная деградация общества. Погоня за первичными потребностями.
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