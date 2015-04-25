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В Дании испытали новый метод борьбы с раком

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Старый Сегодня, 14:52
#1
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В Дании испытали новый метод борьбы с раком
По данным портала научных новостей, датским ученым удалось с помощью нового метода остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря. Соавтор исследования Мадс Даугорд рассказал, что 80% мышей, получавших экспериментальное лечение, к моменту окончания исследования остались живы, а 100% грызунов, которых лечили стандартными методами, скончались. Ученый назвал это многообещающим результатом.

Речь идет об эффекте, который был открыт случайно в 2015 году при работе ученых над вакциной от малярии. Тогда был найден белок, способный прикрепляться к клеткам раковых опухолей, игнорируя здоровые ткани. Таким образом был найден способ доставки токсина непосредственно в раковую опухоль.
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Старый Сегодня, 15:48
#2
Интересующийся
 
Имя: Евгений Иванов
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Re: В Дании испытали новый метод борьбы с раком
В чем заключалось экспериментальное лечение? Какой эффект был изучен? Какой белок был открыт? К клеткам раковых опухолей какого типа? Способ доставки какого токсина?

Где информация вообще?
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