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В Дании испытали новый метод борьбы с раком
По данным портала научных новостей, датским ученым удалось с помощью нового метода остановить рост устойчивых к химиотерапии опухолей мочевого пузыря. Соавтор исследования Мадс Даугорд рассказал, что 80% мышей, получавших экспериментальное лечение, к моменту окончания исследования остались живы, а 100% грызунов, которых лечили стандартными методами, скончались. Ученый назвал это многообещающим результатом.
Речь идет об эффекте, который был открыт случайно в 2015 году при работе ученых над вакциной от малярии. Тогда был найден белок, способный прикрепляться к клеткам раковых опухолей, игнорируя здоровые ткани. Таким образом был найден способ доставки токсина непосредственно в раковую опухоль.