Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,683 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Q&A-гигант Quora привлек $85 млн. для дальнейшего развития

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:23
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 774
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.087
подарки
Q&A-гигант Quora привлек $85 млн. для дальнейшего развития
Quora Inc. вступает в новый этап своего роста, поскольку начинает задумываться об IPO.
Адам Ди'Анджело, исполнительный директор гигантской Q&A-системы привлек $85 млн. в раунде, который возглавляли Y Combinator Continuity и Collaborative Fund. К двум фирмам венчурного капитала присоединились несколько других крупных спонсоров, включая соучредителя Facebook Inc. Дастина Московица.
В результате Quora почти удваивает оценку от $900 млн, именно во столько компания оценивалась после привлечения $80 млн. от аналогичной группы звездных инвесторов в 2014 году. По словам Ди'Анджело, три года назад его компания значительно выросла. На сайт было добавлено около 90 млн. активных пользователей за последние 12 месяцев, так что количество пользователей, в общей сложности составляет 190 млн.

Quora будет инвестировать сегодняшнее финансирование в сохранении своей динамики. Ди'Анджело считает что достичь этого можно наняв больше специалистов по машинному обучению для создания персонализирующих функций и точной настройки контента, который получают пользователи. Это новые сотрудники будут работать в основном над улучшением таргетинга объявлений, которые Quora начинает показывать на своем сайте, этот источник дохода Ди'Анджело считает очень важным.
«Я думаю, что реклама - это очень хороший способ стать устойчивым бизнесом и процветать. И это очень совместимо с нашей миссией по предоставлению бесплатного обслуживания всем в мире». Вместе с наращиванием рекламы, Quora также будет работать над увеличением числа пользователей.
Планы расширения компании в значительной степени направлены на добавление поддержки большего числа языков для пользователей из-за пределов англоязычного мира. За последние несколько месяцев Quora представила испанскую и французскую версии своего сайта и в этом направлении также будет продолжать развитие.
Кроме того Ди'Анджело начинает присматриваться к возможности IPO в какой-то момент в будущем. Хотя в ближайшее время этого скорее всего не произойдет, поскольку нынешний раунд финансирования должен купить компании достаточно времени для самостоятельного планирования своего развития.
На сегодняшний день Quora получила от инвесторов $235 млн.
Переведено специально для форума mmgp: http://siliconangle.com/blog/2017/04...r-85m-funding/

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап SenseTime привлек $60 млн для дальнейшего развития Юлиан Тарасенко Горячие новости 0 Вчера 19:49
Stonestep привлек $4 миллиона для развития услуг микрострахования inik1080 Страхование (накопительные программы) 7 28.12.2016 03:49
Survios привлек $50 миллионов для развития виртуальной реальности inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.12.2016 22:11
Dubsmash привлек 9 миллионов евро для дальнейшего расширения inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 10 01.12.2016 17:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Привет из Мелитополя
От Vita777 в разделе «Українці»
Аватар Максим Николаевич
Dieselinvest - dieselinvest.com
От Максим Николаевич в разделе «Список интернет мошенников»
Аватара нет
lr4fund - lr4fund.info
От omlan08 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
Министерство по делам Кавказа придумало налог для путешественников
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар chu
Смартфоны вскоре смогут заряжаться через Wi-Fi
От chu в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар planavoy
Teckinvest - www.teckinvest.com
От planavoy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,683
Тем
465,869
Сообщений
11,498,681

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube