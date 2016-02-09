Q&A-гигант Quora привлек $85 млн. для дальнейшего развития
Quora Inc. вступает в новый этап своего роста, поскольку начинает задумываться об IPO.
Адам Ди'Анджело, исполнительный директор гигантской Q&A-системы привлек $85 млн. в раунде, который возглавляли Y Combinator Continuity и Collaborative Fund. К двум фирмам венчурного капитала присоединились несколько других крупных спонсоров, включая соучредителя Facebook Inc. Дастина Московица.
В результате Quora почти удваивает оценку от $900 млн, именно во столько компания оценивалась после привлечения $80 млн. от аналогичной группы звездных инвесторов в 2014 году. По словам Ди'Анджело, три года назад его компания значительно выросла. На сайт было добавлено около 90 млн. активных пользователей за последние 12 месяцев, так что количество пользователей, в общей сложности составляет 190 млн.
Quora будет инвестировать сегодняшнее финансирование в сохранении своей динамики. Ди'Анджело считает что достичь этого можно наняв больше специалистов по машинному обучению для создания персонализирующих функций и точной настройки контента, который получают пользователи. Это новые сотрудники будут работать в основном над улучшением таргетинга объявлений, которые Quora начинает показывать на своем сайте, этот источник дохода Ди'Анджело считает очень важным.
«Я думаю, что реклама - это очень хороший способ стать устойчивым бизнесом и процветать. И это очень совместимо с нашей миссией по предоставлению бесплатного обслуживания всем в мире». Вместе с наращиванием рекламы, Quora также будет работать над увеличением числа пользователей.
Планы расширения компании в значительной степени направлены на добавление поддержки большего числа языков для пользователей из-за пределов англоязычного мира. За последние несколько месяцев Quora представила испанскую и французскую версии своего сайта и в этом направлении также будет продолжать развитие.
Кроме того Ди'Анджело начинает присматриваться к возможности IPO в какой-то момент в будущем. Хотя в ближайшее время этого скорее всего не произойдет, поскольку нынешний раунд финансирования должен купить компании достаточно времени для самостоятельного планирования своего развития.
На сегодняшний день Quora получила от инвесторов $235 млн.