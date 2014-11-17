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Поклонников "Пиратов Карибского моря" порадует новая монета

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Старый Сегодня, 22:18
#1
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Поклонников "Пиратов Карибского моря" порадует новая монета

Появляется много монет тем или иным образом связанных с поп-культурой и кино-франшизами, поэтому неудивительно, что в преддверии выхода на экраны фильма студии Диснея "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки", Новозеландский монетный двор выпускает серебряную монету, посвященную этой картине. Хотелось бы заметить, то Новозеландский монетный двор обладает лицензией на выпуск монет, посвященных суперпопулярной серии "Звездные войны", а также ключевых диснеевских персонажей и эта монета является еще одним шагом в ознаменование пятой части потрясающей серии блокбастеров.

Монета имеет типичный дизайн для экземпляров, выпущенных Новозеландским монетным двором, сделана из унции серебра с выборочным цветным изображением на обратной стороне. Картинка основана на одном из многих плакатов к фильму, сопровождающих релиз кинокартины, и сама монета явно нацелена на рынок памятных вещей, а не на обычных коллекционеров. На аверсе монеты присутствует типичное для этого монетного двора изображение королевы Елизаветы II.

Монеты такого типа позволяют сохранить интерес к современной нумизматике. Классические коллекционеры будут приобретать монеты в античном стиле или с выступающим рельефом, но такие монеты, как данный экземпляр, позволяют привлечь на рынок новых людей. И этот принцип работает, так как существует множество примеров, когда люди, купившие подобные монеты, посвященные фильмам, увлекались нумизматикой и позднее приобретали более серьезные нумизматические вещи.


Монета будет продаваться по цене 80 долларов США и уже доступна для покупок. Она имеет цветной, яркий дизайн и, несомненно, порадует поклонников фильма. Деревянный сундук с отличным внешним оформлением, в котором находится монета, будет подходящим штрихом к пиратской тематике. Тираж монет составляет 10 000 экземпляров.


"Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" (или "Пираты Карибского моря: Месть Салазара" в некоторых странах) является пятой частью уже знаменитого киноцикла. Дуэтом режиссеров фильма выступают Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг. Джонни Депп, Кевин Макнелли и Джеффри Раш снова появляются в своих ролях Джека Воробья, Джошами Гиббса и Гектора Барбосы соответственно. Также в кинокартине снимается знаменитый испанский актер Хавьер Бардем в роли Армандо Салазара. Фильм выйдет 26 мая в США.


Номинал монеты: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40 мм
Качество: пруф
Тираж: 10 000 экземпляров.

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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 22:29
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,002
Благодарностей: 171
УГ: 0
КП: 0.169
Re: Поклонников "Пиратов Карибского моря" порадует новая монета
80 $ уже за само оформление комплекта можно отдать
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simon4 вне форума  
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inik1080 (Сегодня)
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Метки
джек воробей, инвестирование, коллекционирование, монеты, пираты
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