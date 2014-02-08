Amazon запустила Amazon Pay во Франции, Италии и Испании

На этой недели Amazon объявила о запуске Amazon Pay во Франции, Италии и Испании, что позволяет клиентам оплачивать товары и услуги на сторонних сайтах торговых компаний с информацией, которая указана в учетной записи Amazon.
Amazon Pay может помочь сократить время, затрачиваемое клиентами при покупке, оплате за товары и услуги, устраняя при этом необходимость запоминать несколько паролей при совершении покупок в Интернете через использование данных об оплате и доставке, хранящиеся в учетной записи Amazon, чтобы завершить транзакцию. В свою очередь, участвующие продавцы могут повысить удобство, доверие к своем веб-сайту, предлагая Amazon Pay в роли одного из своих лучших платежных решений, что может помочь отказаться от корзины, увеличить продажи и повысить доверие клиентов.
«Поскольку клиенты все чаще предпочитают делать покупки в Интернете, на мобильных устройствах и на подключенных приложениях, их ожидания относительно скорости, удобства и безопасности при оплате товаров и услуг продолжают расти», - сказал Джулио Монтемагно, GM Amazon Pay EU. «Позволяя клиентам оплачивать товары и услуги только за информацию об учетной записи Amazon, Amazon Pay упростила процесс оформления покупки для покупателей, а также позволила другим торговцам достигать наших миллионов глобальных клиентов».
Мария Кардена, глава отдела разработки продуктов и инноваций Vueling, заявляет: «Мы гордимся тем, что стали первой авиакомпанией в Европе, предложившей Amazon Pay на всех наших платформах электронной коммерции: веб-сайте, мобильный сайте и в наше приложение. Vueling всегда был среди первых в развертывании новых услуг и повышении качества обслуживания клиентов. Amazon Pay позволяет нам предоставить лидирующее в отрасли ценное предложение удобства и надежности, чтобы сделать процесс онлайн-бронирования максимально простым, безопасным и интеллектуальным для наших клиентов. Vueling впервые запустил Amazon Pay в Германии в 2016 году, и с тех пор, как процесс принятия клиентов продолжает расти, мы намерены повторить тот же успех в Европе ».
Более 33 млн клиентов используют Amazon Pay для совершения покупки по всему миру, причем более половины из них поступает от Prime Members - самых преданных и активных клиентов Amazon.
Amazon Pay предназначена для упрощения простых, безопасных отношений между продавцами и их клиентами. Amazon не получает никакой информации или данных продавца о деятельности клиента на сторонних сайтах.
Специально для mmgp.ru