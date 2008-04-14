Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 20:08
Сегодня, 19:46
#
1
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,054
Благодарностей: 2,911
УГ: 9
подарки
награды
Poultry-Invest - poultry-invest.com
Я не админ
!
Принимает
:BTC,Payeer,PerfectMoney
Poultry-Invest Планы nvestment
2,7% - 4,5% ежедневно в течение 60 дней Минимальный вклад
$10
Рефские до
3 уровень - 5% - 3% - 2%
Вывод типа
Мгновенно
SSL зашита от
Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
Защита от DDoS-атак
Перевод с Google:
Цитата:
Профиль Компании
Птицеводческий инвест является группой компаний, которая предлагает инвестиционные планы с дивидендом до 270%. Инвестиционные планы имеют срок службы 60 дней, и дивиденды выплачиваются ежедневно, что делает их привлекательными для инвесторов, которым необходим регулярный доход для покрытия повседневных расходов.
Инвестиционные планы
:
Цитата:
ОСНОВНОЙ
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
Базовый $ 10,00 - $ 5000,00 2,70
PRO
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
Pro $ 5001,00 - $ 10000,00 3,40
VIP
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
VIP $ 10001,00 - $ 50000,00 4,50
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Мой вклад:
Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 173541558
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14310685 (Poultry Invest)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to poultry invest User naale
Сегодня, 19:55
#
2
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,485
Благодарностей: 5,948
УГ: 28
награды
Re: Poultry-Invest - poultry-invest.com
о петушок на лого, хм не зашквар ли эт
Сайт собран интересно, мысли, что админ тут не русский, сайт собран грамотно, а видос аж целых 6 минут.
кто, что по дизу скажет?
Сегодня, 20:01
#
3
INS-MONEY.NET
Имя:
Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,619
Благодарностей: 13,049
УГ: 56
Re: Poultry-Invest - poultry-invest.com
Цитата:
Сообщение от
Ярослав Яценко
кто, что по дизу скажет?
похоже на уник, но уже столько их таких было что сложно сказать, отдельные элементы кажутся знакомыми
а вот кабина не порадовала, частично голый скрипт виден
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Сегодня, 20:08