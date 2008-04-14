Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Poultry-Invest - poultry-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
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Старый Сегодня, 19:46
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,054
Благодарностей: 2,911
Записей в блоге: 1
УГ: 9
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Poultry-Invest - poultry-invest.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Poultry-Invest

Планы nvestment 2,7% - 4,5% ежедневно в течение 60 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровень - 5% - 3% - 2%

Вывод типа Мгновенно

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Перевод с Google:

Цитата:
Профиль Компании

Птицеводческий инвест является группой компаний, которая предлагает инвестиционные планы с дивидендом до 270%. Инвестиционные планы имеют срок службы 60 дней, и дивиденды выплачиваются ежедневно, что делает их привлекательными для инвесторов, которым необходим регулярный доход для покрытия повседневных расходов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
ОСНОВНОЙ
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
Базовый $ 10,00 - $ 5000,00 2,70

PRO
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
Pro $ 5001,00 - $ 10000,00 3,40

VIP
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
VIP $ 10001,00 - $ 50000,00 4,50
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 173541558
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14310685 (Poultry Invest)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to poultry invest User naale
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Naale на форуме  
Старый Сегодня, 19:55
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,485
Благодарностей: 5,948
УГ: 28
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Poultry-Invest - poultry-invest.com
о петушок на лого, хм не зашквар ли эт
Сайт собран интересно, мысли, что админ тут не русский, сайт собран грамотно, а видос аж целых 6 минут.
кто, что по дизу скажет?
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 20:01
#3
INS-MONEY.NET
Премиум
 
Аватар Volk111
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: http://ins-money.com
Регистрация: 14.04.2011
Сообщений: 12,619
Благодарностей: 13,049
УГ: 56
КП: 0.315
Re: Poultry-Invest - poultry-invest.com
Цитата:
Сообщение от Ярослав Яценко Посмотреть сообщение
кто, что по дизу скажет?
похоже на уник, но уже столько их таких было что сложно сказать, отдельные элементы кажутся знакомыми
а вот кабина не порадовала, частично голый скрипт виден
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Volk111 на форуме  
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Ярослав Яценко (Сегодня)
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