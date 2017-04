Naale



Poultry-Invest - poultry-invest.com Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Poultry-Invest



Планы nvestment 2,7% - 4,5% ежедневно в течение 60 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 3 уровень - 5% - 3% - 2%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



Защита от DDoS-атак



Перевод с Google:



Цитата: Профиль Компании



Птицеводческий инвест является группой компаний, которая предлагает инвестиционные планы с дивидендом до 270%. Инвестиционные планы имеют срок службы 60 дней, и дивиденды выплачиваются ежедневно, что делает их привлекательными для инвесторов, которым необходим регулярный доход для покрытия повседневных расходов. Инвестиционные планы:



Цитата: ОСНОВНОЙ

Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)

Базовый $ 10,00 - $ 5000,00 2,70



PRO

Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)

Pro $ 5001,00 - $ 10000,00 3,40



VIP

Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)

VIP $ 10001,00 - $ 50000,00 4,50 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 173541558

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14310685 (Poultry Invest)

Amount: 240.00 USD

Memo: Deposit to poultry invest User naale :BTC,Payeer,PerfectMoney$103 уровень - 5% - 3% - 2%МгновенноComodo CA LimitedПеревод с Google:Мой вклад:

